張善政、侯友宜拍板　「新桃林線」可行性研究今送出

▲桃園市長張善政、新北市長侯友宜今日上午在桃園龜山區共同「新北林口線及桃園長庚線整合推動」勘查。（圖／桃市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（10）日上午與新北市長侯友宜共同出席「新北林口線及桃園長庚線整合推動」勘查，張善政表示，兩市原分別規劃「桃園長庚線」與「新北林口線」，經整體評估後整併為單一路線，正式命名為「新桃林線」，透過路網整合發揮加乘效益；新北市長侯友宜指出，「新桃林線」被形容為「幸福連線」與「友善連線」，象徵兩市合作共榮發展願景。新北市府將持續與桃園市府密切協作，預計於今年提報可行性研究報告送中央審議，積極爭取計畫核定。

▲桃園市長張善政、新北市長侯友宜今日上午與兩市議員、捷運局處人員為兩市合作路線給予支持。（圖／桃市府新聞處提供）

今日出席者除侯友宜外，新北市議員洪佳君、蔡淑君、李宇翔、桃園市議員陳美梅、陳雅倫、李宗豪、孫韻璇等人，新北市捷工局長李政安、桃園市捷工局長劉慶豐、新聞處長羅楚東、桃捷公司董事長沈志藏、龜山區長張嘉平、林口區長鄭淑敏、桃園區副區長邱創正均出席。

▲桃園市長張善政在會上致詞。（圖／桃市府新聞處提供）

張善政提及，「新桃林線」規劃自桃園車站出發，串聯上下龜山地區、長庚醫院、林口新市鎮、長庚大學、體育大學及華亞科技園區，再延伸至新北林口，將成為貫穿兩市重要交通廊帶，更將強化桃園、新北之跨域生活圈連結。該名稱兼具地理意涵與歷史記憶，象徵新北與桃園緊密連結，亦呼應早年運煤用途的「桃林鐵路」，延續地方共同記憶與文化脈絡。

▲新北市長侯友宜在會中致詞。（圖／桃市府新聞處提供）

新北市長侯友宜強調，林口、龜山及桃園地區通勤往來頻繁，為紓解區域交通壅塞，推動軌道建設刻不容緩。新北與桃園攜手推動「新桃林線」，整合原規劃之新北林口線與桃園長庚線，全面提升通勤效率。新北市府將持續與桃園市府密切協作，預計今年提報可行性研究報告送中央審議，積極爭取計畫核定，讓新北與桃園市民共享更便捷、完善的軌道運輸服務。

▲桃園市長張善政、新北市長侯友宜等人聽取主辦單位人員說明路線規劃內容。（圖／桃市府新聞處提供）

桃市府捷工局說明，「新桃林線」路線全長25.99公里，其中平面4.1公里、高架21.89公里，共建置32座車站、2座機廠，規劃於今年提報可行性研究報告送中央審議，爭取於民國128年完成。完工後，將有效疏解道路交通壓力，節省約30至40分鐘旅行時間，促進醫療、產業與城市生活之整體發展，預計可服務80萬人，提升50%捷運運量。