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快訊／強脫女童衣褲！板橋私幼園長涉嫌不當對待　檢訊後聲請羈押

▲新北板橋區私立欣勵德幼兒園傳出疑似不當對待案。（圖／新北教育局提供）

▲新北板橋私立欣勵德幼兒園傳出女童遭園長不當對待。（圖／新北教育局提供）

記者黃哲民、劉人豪／新北報導

新北市板橋區私立欣勵德幼兒園，傳出1名大班女童在校內刷牙時，因為玩水潑溼1名男童褲子，女園長竟在全班幼生面前，強行脫去女童衣褲，更造成女童背部嚴重挫傷。新北市教育局指出，接獲通報立即查辦，陳姓園長因涉案情節重大，已立即要求停止職務並接受調查，移送地檢署偵辦，檢方認定陳姓園長涉犯刑法傷害、強制、妨害幼童發育等罪，向法院聲請羈押。

新北市議員劉美芳今（10日）召開記者會，揭露欣勵德幼兒園園長對兒童施暴事件。據了解，一名大班女童在刷牙時，因為玩水不小心將男童褲子弄濕，該名園長竟然當全班幼生面前，強行脫掉女童的衣褲，更粗暴將衣服拉至頭部後再扭轉衣服，導致女童背部嚴重挫傷。

▲新北板橋區私立欣勵德幼兒園傳出疑似不當對待案。（圖／新北教育局提供）

▲新北板橋某幼兒園長遭控強脫女童衣褲，新北教育局證實女園長已停職。（圖／新北教育局提供）

新北教育局指出，4月7日晚間接獲婦幼隊通報，欣勵德幼兒園在本月2日中午，疑似有不當對待幼生情形，4月8日立即派員到園稽查，調閱事件完整監視器畫面。監視器畫面顯示，陳姓園長確實有拉扯幼生衣物，並以衣物限制幼生頭部活動等不當對待行為，因情節重大，教育局已立即要求該名園長停止職務並接受調查，避免再接觸幼生。

新北教育局強調，對於任何不當對待幼生行為，絕不寬貸，將儘速完成行政調查並依法從嚴究責。後續如查證屬實，行為人最重可處60萬元罰鍰，並終身不得任職幼兒園；情節重大者，園方最重可處21萬元罰鍰，並廢止設立許可。

新北教育局表示，本案經過警方偵辦後，陳姓園長已依涉犯傷害罪及違反《兒童及少年福利與權益保障法》移送新北地檢署偵辦，檢方認定陳姓園長涉犯刑法傷害、強制、妨害幼童發育等罪，向法院聲請羈押。

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