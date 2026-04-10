向中央爭取4億經費　王美惠推動嘉義市老宅延壽、韌性治水

▲▼ 老宅延壽、治水有方！王美惠爭取中央4億挹注，打造嘉義宜居新家園 。（圖／立委王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為加速嘉義市城市轉型並提升居住安全，立法委員王美惠日前邀請國土管理署署長蔡長展進行專案會談。針對市民關切的「老宅延壽」、「城市防災」及「綠意景觀」等三大核心面向，王美惠成功爭取中央挹注總計超過 4 億元經費，致力讓嘉義市成為韌性、永續的示範城市。

王美惠深知嘉義市老屋比例高，市民對於結構安全與無障礙空間需求迫切。此次爭取到中央全額補助 1,200 萬元，協助地方成立專責服務團隊，提供市民免費諮詢。此外，115 至 116 年預計再投入 2 億元，鎖定老宅結構強化。王美惠強調：「只要維護得當，老屋也能變身友善宜居的長青宅。」

面對極端氣候，防災刻不容緩。王美惠爭取逾 2 億元中央補助款，推動包括後湖抽水站擴建、北排雨水下水道及西排分流箱涵等工程；更創新提案將嘉義火車站人行地下道改建為滯洪池，力求全面優化城市排水韌性。

在生活環境品質上，王美惠積極推動「雙園樂齡新門戶」計畫，已核定工程款 2,900 萬元；另針對災後修復的嘉義公園與樹木園，爭取千萬經費進行整合，並同步改善西區水資源中心環境。

王美惠表示，感謝嘉義市政府配合與中央支持，中央地方攜手合作，是嘉義市邁向永續發展的關鍵。未來將持續緊盯進度，確保每一分資源都落實為鄉親的安全感與幸福感。