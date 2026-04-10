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「九二共識」非毒藥！習稱除非內心裝糊塗　鄭麗文要與年輕人新對話　

▲▼國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明「鄭習會」成果與共識。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

備受矚目的「鄭習會」今（10）日上午於北京舉行，國民黨主席鄭麗文隨後在北京中國大飯店召開中外記者會，親自還原與中共總書記習近平閉門會談的重點。針對兩岸存在差異，鄭麗文轉述習近平談話，「尊重台灣同胞選擇的生活方式」，強調應以「愚公移山」的精神耐心化解歧見。對於「九二共識」是兩岸唯一對話，習近平解讀「除非內心陰暗裝糊塗」。至於「九二共識」是否過時，是年輕一代的「票房毒藥」？鄭麗文回應，九二共識是兩岸對話唯一的政治基礎，未來將透過更契合當下的語言，讓每一代年輕人都了解，這是避免戰爭、攜手締造和平的最有效路徑。

中國國民黨主席鄭麗文結束「鄭習會」後，今10日下午在北京舉行中外記者會，回答中外媒體記者提問，以及解析訪問大陸心得成果，以及和中共總書記習近平會面的心得，兩人會談重點、共識等內容。首位被點名提問中時記者提問，「外界很關切，主席是否在閉門會議時，提到兩岸的差異與不同？尤其是一中各表。此外，九二共識、一個中國原則，一直是國共兩黨的共同政治基礎，但我們也知道，現在念大學、研究所的年輕人，手裡握有選票的年輕一代首投族，基本上都是00後，九二共識甚至是在他們出生之前發生的事，多數人很無感，國民黨要如何證明，九二共識仍歷久彌新，不是票房毒藥？」

還原「鄭習會」閉門談話：兩岸差異

針對兩岸存在的社會制度差異？鄭麗文在記者會上分享了她在會談中的觀察筆記。她引述習近平的談話指出，「他強調要透過耐心恆心，用愚公移山精衛填海的精神，冰凍三尺非一日之寒，但是只要大家有共同的心靈契合，有話好好說，有事多商量，而且也一切都好商量。」

鄭麗文轉述，習近平特別提到，「大陸尊重台灣同胞的社會制度跟選擇的生活方式」，但同時也期待台灣能肯定大陸的發展成就，增加更多交流的機會，認識彼此的機會，瞭解彼此的機會。

她繼續轉述習近平也強調，「見面特別重要」，雙方能見上一面的差別很大，唯有透過增加交流與認識，拉近歧異、擴大善意並累積互信，兩岸和平穩定才有基石。鄭麗文則說，「只要對兩岸和平有幫助的事我都願意做，只要對兩岸和平有幫助的人，我都願意見。」

習近平則回應，「只要有利於兩岸和平發展的主張都全力去做，只要有利於兩岸和平發展的事都應該去全力去做，所以這是一個大家相互共同努力，相互共同想要達成的目標跟方向。」

兩岸對話是唯一「九二共識」！習近平：除非內心陰暗裝糊塗

談及「九二共識」、一個中國原則，是國共兩黨共同政治基礎。鄭麗文也轉述習近平會談時表達，「事實上當時的辜汪會談就把『九二共識』的內容說得非常的清楚，除非心中很陰暗，除非特別裝糊塗，否則的話不會不知道『九二共識』真正的內容是什麼，不需要惡意的去扭曲，更不應該惡意的去破壞兩岸關係的和解和平的發展。

鄭麗文也強調，「今天成功的會面，證實了過去這幾個月我跟大家所說的兩岸交流對話，唯一的政治基礎就是堅持『九二共識』，反對台獨。」

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平在「鄭習會」會談時解析「九二共識」。（圖／翻攝新華社）

「九二共識」非票房毒藥：透過新語言與年輕人對話

被問到「九二共識發生在00後年輕人出生之前，許多人感到無感，甚至被黨內視為票房毒藥？」對此，鄭麗文認為，「九二共識」與反對台獨，是兩岸交流對話的唯一政治基礎。

國民黨的責任是「與時俱進」，透過不同的語言或更符合當下的表述方式，讓每一代年輕人了解，在當前階段面對是什麼樣一個挑戰，「如何透過九二共識跟反對台獨來避免戰爭，避免悲劇，來攜手締造和平，在和平的基礎上謀取人民最大的福祉。」

她直言，我相信這是任何一個正常的人所共同的期待跟願望，除非是惡意有心的想要破壞和平，或是個人特別的企圖，不惜以兩岸發生戰爭，台灣人民的生命財產作為代價，這也是國民黨反對，必須制止和避免。

今天穿著藍色套裝的鄭麗文笑稱自己是「晴天娃娃」，她也記會上說，希望未來的兩岸關係能像今天北京的天氣一樣「如此宜人、如此舒適」。

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