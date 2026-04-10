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高榮台南分院健康管理中心揭牌　開啟健康管理新時代

▲▼高雄榮民總醫院台南分院於4月10日舉辦「健康管理中心開幕暨揭牌典禮」，正式宣告預防醫學服務再升級。(圖／高榮台南分院提供)

▲高雄榮民總醫院台南分院今舉辦「健康管理中心開幕暨揭牌典禮」，正式宣告預防醫學服務再升級。（圖／高榮台南分院提供）

記者莊智勝／台南報導

高雄榮民總醫院台南分院於4月10日舉辦「健康管理中心開幕暨揭牌典禮」，正式宣告預防醫學服務再升級。院長鄭名芳表示，健康管理中心以「預防勝於治療」為核心理念，導入數位化流程設計與順暢動線規劃，結合專業醫護團隊，提供民眾與企業客戶高效率且貼近需求的健康管理服務，營造賓至如歸的受檢感受，由親切專業的服務人員引導，搭配流暢有序的檢查流程，提升整體體檢品質。

揭牌典禮出席者包括院長鄭名芳、副院長周俐禎、台南榮譽國民之家主任王風勝、佳里榮譽國民之家主任陳宗貴、台南市榮民服務處處長胡思湘、台南市李鎮國議員、地方里長及院內各部室主管與員工等場面隆重。

院長鄭名芳表示，隨著健康意識提升，現代人不分年齡層，皆愈發重視自我健康管理與生活品質。醫療服務已從過往著重疾病治療，逐步轉向健康促進與風險預防，健康管理不再只是特定族群的需求，而是全民日常生活的重要一環，透過系統化健康檢查與專業評估，協助民眾及早掌握身體狀況，進一步提升整體生活品質。

院方表示，新設立的健康管理中心位於醫療大樓1樓，空間設計強調隱私性與舒適感，營造溫馨安心的檢查環境，並採專人預約、諮詢、引導健檢流程及報告解說等相關服務，以提升整體服務品質及效率。

在檢查服務方面，中心整合院內各專科醫療團隊與高階儀器設備，提供多元化健檢方案，包括磁振造影（MRI）、低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT）、冠狀動脈電腦斷層血管攝影（CTA）、超音波檢查、骨質密度檢測及全身健康檢查等，並依個人年齡、家族史與健康需求，量身規劃專屬健檢內容，讓不同族群皆能獲得最適切的健康評估。

此外，中心強調「檢後追蹤」機制，透過微生理評估技術與專業分析，協助民眾在疾病發生前掌握潛在風險，落實早期發現、早期介入的健康管理目標，健康檢查不僅是疾病篩檢，更是提升生活品質與延長健康壽命的重要關鍵。

值得一提的是，高榮台南分院此次成立健康管理中心，朝向高品質與全齡化服務目標邁進，致力成為大台南地區推動健康管理的重要據點。院方表示，未來將持續優化服務流程，結合智慧醫療與精準醫學發展，打造更完善且個人化的健康管理平台，讓健康管理融入日常生活，陪伴民眾從年輕到銀髮各階段主動掌握健康，與家人一同邁向安心且高品質的人生。

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