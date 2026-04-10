星宇航空「累了請上車」粉紅巴士4/13起上路　再贈勇字扇子

▲星宇航空推出「累了請上車」粉紅公益巴士並贈送結緣小物。（圖／星宇航空提供）

記者李姿慧／台北報導

「白沙屯拱天宮媽祖進香」4月12日深夜起駕出發，8天進香行程估有46萬人參與，星宇航空推出超夢幻「累了請上車」粉紅公益巴士，以「粉紅超跑」為設計概念融合媽祖、千里眼與順風耳等元素，預計4月13日至20日每日10時至16時提供服務，並將贈送「勇」字款扇子。

今年白沙屯媽祖進香將於國曆4月12日子時啟程，並於4月20日回宮，全程為期8天7夜。進香期間，星宇航空表示，今年將持續提供公益結緣服務，特別準備經典「勇」字款扇子及與日清食品聯名的杯麵，以實際行動陪伴香燈腳走過這段充滿信念與感動的旅程。

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▲星宇航空贈送結緣小物。（圖／星宇航空提供）

此外，星宇航空今年持續推出「累了請上車」公益巴士服務且全面升級，預計4月13日至4月20日每天的10時至16時於進香隊伍尾端提供服務。

星宇航空表示，除了延續去年的大型公益中巴外，星宇航空更新增兩台小型公益接駁車，能靈活穿梭於人潮之中。車身以「粉紅超跑」為設計概念，彩繪精緻的媽祖、千里眼與順風耳，讓疲憊的香燈腳能隨時上車休息、補充體力，再繼續前行。

▲▼星宇航空推出「累了請上車」粉紅公益巴士。（圖／星宇航空提供）



交通部今年也推出具紀念意義的「勇字車票」，日期設定為2026年4月12日起轎日，象徵香燈腳們勇敢前行一路平安，勇字車票結合「永保安康」與「停讓保平安」意象。交通部另也推出印有「停讓保平安」與「勇腳上路、平安一路」字樣的舒緩貼布，兩款結緣小物免費領取，限量1萬份。