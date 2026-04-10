　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇航空「累了請上車」粉紅巴士4/13起上路　再贈勇字扇子

▲▼星宇航空推出「累了請上車」粉紅公益巴士並贈送結緣小物。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空推出「累了請上車」粉紅公益巴士並贈送結緣小物。（圖／星宇航空提供）

記者李姿慧／台北報導

「白沙屯拱天宮媽祖進香」4月12日深夜起駕出發，8天進香行程估有46萬人參與，星宇航空推出超夢幻「累了請上車」粉紅公益巴士，以「粉紅超跑」為設計概念融合媽祖、千里眼與順風耳等元素，預計4月13日至20日每日10時至16時提供服務，並將贈送「勇」字款扇子。

今年白沙屯媽祖進香將於國曆4月12日子時啟程，並於4月20日回宮，全程為期8天7夜。進香期間，星宇航空表示，今年將持續提供公益結緣服務，特別準備經典「勇」字款扇子及與日清食品聯名的杯麵，以實際行動陪伴香燈腳走過這段充滿信念與感動的旅程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼星宇航空推出「累了請上車」粉紅公益巴士並贈送結緣小物。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空贈送結緣小物。（圖／星宇航空提供）

此外，星宇航空今年持續推出「累了請上車」公益巴士服務且全面升級，預計4月13日至4月20日每天的10時至16時於進香隊伍尾端提供服務。

星宇航空表示，除了延續去年的大型公益中巴外，星宇航空更新增兩台小型公益接駁車，能靈活穿梭於人潮之中。車身以「粉紅超跑」為設計概念，彩繪精緻的媽祖、千里眼與順風耳，讓疲憊的香燈腳能隨時上車休息、補充體力，再繼續前行。

▲▼星宇航空推出「累了請上車」粉紅公益巴士並贈送結緣小物。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空推出「累了請上車」粉紅公益巴士。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空推出「累了請上車」粉紅公益巴士並贈送結緣小物。（圖／星宇航空提供）

交通部今年也推出具紀念意義的「勇字車票」，日期設定為2026年4月12日起轎日，象徵香燈腳們勇敢前行一路平安，勇字車票結合「永保安康」與「停讓保平安」意象。交通部另也推出印有「停讓保平安」與「勇腳上路、平安一路」字樣的舒緩貼布，兩款結緣小物免費領取，限量1萬份。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五口命案丈母娘要他「堅強活下去」遺書曝光
星宇航空「累了請上車」粉紅巴士　再贈勇字扇子
「K級乳神」女優現高雄！超「震」出場噴鼻血
快訊／北市「新增麻疹個案」公布足跡　匡列接觸者383人
快訊／0050費用率調降
家寧爸媽現身調解...僅5分鐘破局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

屏東首例法布瑞氏症確診！安泰醫院精準診斷助病患省500萬藥費

襪子翻面洗不是偷懶　關鍵一個動作乾淨度差很大

月薪6萬！男喊能買房「女一聽1職業秒冷掉」　網吵翻：其實很加分

藝想春天登場！台中歌劇院4檔跨界演出　展現表演藝術豐富樣貌

快訊／北市公布「新增麻疹個案」足跡　搭捷運公車、吃燒肉

涼缺月薪33K！她卻很焦慮「猶豫是否轉職」　過來人曝經驗

星宇航空「累了請上車」粉紅巴士4/13起上路　再贈勇字扇子

春天真的更容易想分手？社群瘋傳「四月分手潮」理論　專家點出關鍵原因

北捷車頭藏「神祕之門」　官方曝用途：關鍵時刻可救命

寵物用藥新制喊卡！農業部拍板延後上路　改公告制+雙軌購藥

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

李玉璽「被說換老婆」嚇瘋解釋 蔡昌憲獲愛妻封「短腿張凌赫」

簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

鄭麗文上海感嘆　「給和平時間一切都有可能」

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

屏東首例法布瑞氏症確診！安泰醫院精準診斷助病患省500萬藥費

襪子翻面洗不是偷懶　關鍵一個動作乾淨度差很大

月薪6萬！男喊能買房「女一聽1職業秒冷掉」　網吵翻：其實很加分

藝想春天登場！台中歌劇院4檔跨界演出　展現表演藝術豐富樣貌

快訊／北市公布「新增麻疹個案」足跡　搭捷運公車、吃燒肉

涼缺月薪33K！她卻很焦慮「猶豫是否轉職」　過來人曝經驗

星宇航空「累了請上車」粉紅巴士4/13起上路　再贈勇字扇子

春天真的更容易想分手？社群瘋傳「四月分手潮」理論　專家點出關鍵原因

北捷車頭藏「神祕之門」　官方曝用途：關鍵時刻可救命

寵物用藥新制喊卡！農業部拍板延後上路　改公告制+雙軌購藥

屏科大勇奪《遠見》USR三大獎　生態、產業、永續全面開花

屏東首例法布瑞氏症確診！安泰醫院精準診斷助病患省500萬藥費

襪子翻面洗不是偷懶　關鍵一個動作乾淨度差很大

郭嚴文重返一軍還沒那麼快？平野等他找回開關：我們相信他

外資本周回補台股1884億！狂敲友達22.4萬張　搶進中鋼、凱基金

台東「吉伊卡哇主題無人機」明晚搶先亮相　時間、地點一次看

新制修正！寵物用藥擬改「公告制」　未來可從藥局藥商同時購買

全紅嬋能否「再拿冠軍」？百萬命理師看她八字嘆：吃苦命無人幫

五口命案丈母娘要他「堅強活下去」遺書曝光　女婿48字訴悲憤

當特斯拉搶人來到竹科　企業真正的競爭力其實不是「搶人」

「誰說我醜？我不認！」 劉宇寧:我被路人叫帥哥

生活熱門新聞

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

吊車大王父女同框！　賣車原因曝

外傭新制挨批加劇不平等　勞動部強硬：4／13上路

吊車大王「2000萬超跑也要賣」　低調曝胡瓜關係

柯市府公務員對話曝　法官：承受巨大壓力

年輕女生戴「1配飾」擔心太老氣！一票搖頭

板橋私幼園長強脫女童衣褲　教育局公布校名：已停職並函送

待用餐沒肉遭負評　7年善心店家心寒發聲

坐捷運與男子對到眼！她靠「脆」一天內找到人

今飆36度熱如夏　辛樂克可能轉強颱「大迴轉」

更多熱門

相關新聞

交通部3線疏運白沙屯進香人潮　萬份「勇字車票、貼布」免費送

交通部3線疏運白沙屯進香人潮　萬份「勇字車票、貼布」免費送

一年一度的宗教盛事「白沙屯拱天宮媽祖進香」將於4月12日深夜起駕出發，估有46萬人參與，交通部祭出疏運3線作戰，以「台鐵為主、客運為輔、高鐵協同」火力全開加開班次外，推出結緣小物「台鐵勇字車票」與「停讓保平安」舒緩貼布共萬份，為香燈腳打氣也讓「停讓文化」走入生活。

台鐵推白沙屯祈福商品　便當盒、毛巾最低68折

台鐵推白沙屯祈福商品　便當盒、毛巾最低68折

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

LIVE／白沙屯媽祖今夜「放頭旗」　粉紅超跑3天後起駕

LIVE／白沙屯媽祖今夜「放頭旗」　粉紅超跑3天後起駕

白沙屯媽祖進香將登場　雲林全方位服務看這裡

白沙屯媽祖進香將登場　雲林全方位服務看這裡

關鍵字：

白沙屯媽祖進香星宇航空公益巴士累了請上車

讀者迴響

熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

收視女王跌落神壇！孫儷搭吳慷仁新劇慘敗

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

中職最正MC「衣服整件透視」

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

更多

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面