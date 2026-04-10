巴基斯坦戰機升空！F-16現蹤伊朗港口城市附近　護航代表團

▲圖為巴基斯坦空軍F-16戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與伊朗預計11日要在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德展開談判，今日印度報（India Today）指出，在會談登場之前，巴基斯坦空軍開闢一道空中安全走廊，大動作調派各式軍機，在伊朗上空與波灣撐起防護傘，為伊朗官員部署大規模的空中安全護航。

巴基斯坦空軍「鋼鐵護航」

巴基斯坦軍方為了確保安全，展開被專家稱為「鋼鐵護航」軍事任務，出動戰機、C-130運輸機、加油機與預警機前往中東地區。這是巴基斯坦空軍在和平時期所展開的最大規模行動之一，如此的空中防禦陣仗也凸顯出巴國主辦這場會談所承受的巨大壓力。

巴基斯坦空域防護範圍除了首都伊斯蘭馬巴德之外，也加強西部與南部空防。由於伊朗空軍在戰爭期間幾乎全軍覆沒，巴國部署大量飛機，在伊朗與波灣上空撐起防護傘，保護伊朗代表團。

戰機出動 加油機、運輸機升空

根據飛航追蹤數據，巴基斯坦JF-17及F-16戰機在伊朗港口城市阿巴斯附近現蹤。報導稱，這些戰機將在伊朗代表團啟程前往伊斯蘭馬巴德時沿途護航，整段航程大約需要3小時。

除了戰機，巴基斯坦空軍也出動伊留申-78（IL-78）空中加油機，延長戰機滯空時間，部署C-130運輸機，這可能是為了提供後勤支援，另外也派出空中預警機，從高空進行監控。此外，巴基斯坦戰機的蹤跡甚至延伸至阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯附近。

報導稱，巴基斯坦這次的部署前所未見，大舉出動空中兵力，不容任何閃失出現。