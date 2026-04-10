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春天真的更容易想分手？社群瘋傳「四月分手潮」理論　專家點出關鍵原因

▲▼感情,四月,春天,分手。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲在萬物復甦的春天，人們也容易重新審視自己的感情狀態，檢視另一半是否仍適合自己。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

當春天降臨時，空氣中似乎總瀰漫著一股想重新檢視生活的氛圍。國外網站《Bustle》文章中提到，這是一個許多人會清空一半衣櫃、嘗試新髮色、找回目標的時節，感覺就像是另一個「小新年」。隨著三月結束，那種渴望煥然一新的動力便會愈發強烈。然而，除了大掃除之外，這股動力也延伸到了感情世界。最近在TikTok上，這種心理現象被稱為「四月分手潮理論（April Relationship Theory）」，引發網友熱烈討論。

四月分手潮：是真的還是心理作用？

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創作者@datingwithaly在一段爆紅影片中解釋：「這個理論的核心觀念是，許多女性會在四月結束一段感情。想想看，春天是掃除、重整、享受新鮮空氣與陽光的日子，當萬物都在復甦，你也會開始檢視身邊的另一半。」

隨著季節更迭，人們常會突然清醒。她接著說：「告別了漫長的寒冬，當春天到來時，我們常會自問：『等等，我為什麼還跟這傢伙在一起？』、『我真的想繼續這段關係嗎？』、『在即將到來的夏天，我還希望他在身邊嗎？』」

這段影片引發共鳴，似乎說明了春天是分析關係好壞的最佳時機。對此，專業心理諮商師與關係專家也提出了深入看法，認為這種現象確實有跡可循。

專家觀點：季節轉換帶來的自我覺醒

執業婚姻與家庭治療師Lisa Chen表示，這種轉變非常真實，因為春天創造了明顯的對比感。她指出：「隨著季節更換，人們自然會開始評估哪些負擔太沉重、哪些關係真的有效，這也包含了感情。」

在冬天，情侶可能因為天氣寒冷而長時間窩在一起，陷入一種安穩的慣性中，直到春天到來、光線與能量增加，原本停滯不延的問題就變得難以忽視。這就像整理衣櫃一樣，你會檢查哪些衣服還合身，哪些已經不再適合。四月同時也是斷開曖昧關係，或從交友軟體中暫時抽離的好時機。

Lisa Chen提到，在春天分手可能比冬天更容易執行，因為你的世界開始擴張，你不再孤立無援，有更多的社交支持、休閒活動與新體驗可以分散注意力。「知道自己可以找朋友聚會、規劃度假，或是去露天酒吧小酌，會讓人感到莫名的慰藉。你會發現，外面的世界還有無限可能。」

▲▼感情,四月,春天,分手。（圖／取自免費圖庫pexels）

該放手了嗎？檢視感情的三大指標

如果你正在猶豫是否要繼續，或是發現自己常在想「我真的快樂嗎？」，專家建議可以透過以下問題與自己誠實對話：

自我感受：在這段關係中，我感到更像自己，還是越來越不像自己？

成長節奏：我們能一起邁向下一季嗎？還是我已經超越了這段關係？

外部觀點：諮詢朋友的意見。他們覺得你們合適嗎？他們是否察覺你最近不快樂？

如果發現這段感情已經成了阻礙，或者只是單純走到了盡頭，專家建議分手時要語氣堅定且明確，不要為了怕對方難過而含糊其辭。清楚的表達能避免雙方陷入猜忌的泥淖。

最後，Lisa Chen提醒，分手後別急著重回交友軟體找替補，利用春天的鮮活氣息與自己重新連結，找回在感情中迷失的部分，這才能幫助你在未來選擇更好的伴侶。或許這場「感情大掃除」正是為了清出空間，好讓未來的「真命天子」有位置走進你的生活。

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關鍵字：

感情四月春天分手

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