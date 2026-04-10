趁他熟睡狂擼5分鐘！男客嚇醒崩潰　按摩師凍未條慘了

▲男按摩師擅自為男客按摩私處遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名經營按摩工作室男業者，為一名男客按摩時，趁對方睡著時，擅自對其私處按摩上下狂擼7分鐘，男客驚醒後報警逮人。業者偵訊時一度強辯「他也沒反抗，應是同意」，但進入法院審理後改口認罪。法官考量其已與被害人達成和解，依乘機猥褻罪判處有期徒刑6月，得易科罰金，並宣告緩刑2年，緩刑期間須付保護管束並接受法治教育。

判決書指出，去年9月間，男客前往進行全身按摩時，期間因疲勞而陷入熟睡。業者見其全身赤裸且毫無防備，竟趁機握住私處移位抽動；男客因感受到突如其來的快感而驚醒，竟驚見業者握著他的下體，氣得當場質詢並報警處理。

業者在偵訊中雖承認按摩，卻矢口否認猥褻。他辯稱自己只是在生殖器上推油，更推諉是因為對方要求加強大腿按摩才會「順便」按到，且聲稱「按的時候他也沒反抗」。其辯護律師甚至主張，正常人按摩只是閉眼休息，若被按摩生殖器長達5至7分鐘，「一定感覺得出，沒拒絕顯然是默示同意」。

不過，法官認為，被害人是因為被按到射精驚醒才反應，且醒後反應憤怒，顯見根本不希望被這樣對待，駁回「合意」的辯解。彰化地院審理時，業者才坦承犯行，法官認定，業者身為成年人卻不尊重他人身體自主權，且行為手段對被害人心理造成不小打擊，考量與對方達成調解賠償，依乘機猥褻罪判處游男有期徒刑6月，並宣告緩刑2年。在緩刑期間必須接受2場法治教育課程，並交付保護管束。全案仍可上訴。