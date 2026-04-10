當面提台灣國際空間！　鄭麗文：習近平「正面看待」

記者陳冠宇、鄭佩玟／北京報導

眾所矚目的「鄭習會」今（10）日上午登場，對於閉門會談內容，國民黨主席鄭麗文透露，她當面向中共中央總書記習近平提到台灣的國際空間，而習近平給予「非常正面的看待跟回應」。

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

鄭麗文與習近平上午11時於北京人民大會堂東大廳舉行歷史性會晤，兩人在媒體面前發表開場講話之後，隨即舉行閉門會談，並進行午宴。下午2點半，鄭麗文於北京的中國大飯店舉行中外記者會，說明閉門會談內容，共有8家媒體獲得提問機會，台媒4家、港媒2家、陸媒1家、外媒1家。

鄭麗文提到，她在閉門會談時向習近平談到增進台灣國際活動的空間。面對媒體追問，她進一步說明，自己告訴習近平，台灣曾經在九二共識的基礎上，以適當的方式參與了世界衛生大會（WHA）、國際民航組織大會（ICAO），但是很遺憾得而復失。

▲副主席張榮恭、蕭旭岑陪同出席記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

鄭麗文接著說，所以未來兩岸在重建政治互信之後，應該要促成台灣重返世界衛生大會、國際民航組織大會，並且積極去探索台灣參與國際刑警組織大會（INTERPOL）等機會。

另外，鄭麗文告訴習近平，區域經濟整合攸關台灣經濟發展，所以兩岸經濟的合作也可以和台灣參與區域經濟整合來相互促進，兩岸也可以探索台灣加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

鄭麗文指出，她還提出了其他的一些訴求和主張，而習近平都「非常正面的看待跟回應」。

此外，「川習會」預計將於5月14日至15日在北京舉行，媒體詢問，鄭麗文與習近平是否談及川習會？對此，鄭麗文僅簡短回應：「謝謝，這倒沒有提到」。