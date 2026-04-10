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美日媒關注鄭習會！　日經：北京認定鄭麗文為「馬英九接班人」

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

記者王佩翊／綜合報導

國民黨主席鄭麗文10日上午在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面，這場備受矚目的「鄭習會」迅速引發BBC、《美聯社》、《產經新聞》等國際媒體爭相報導。其中《日經亞洲》以《習近平會見台灣反對派新面孔，美國和日本密切關注》為題進行報導，並點名台北、東京、華府三方正密切盯緊這場會談的後續發展。

北京對外傳遞籌碼訊號

《日經亞洲》的報導分析指出，北京此次刻意借助鄭麗文訪問的時機，向華府及其他國家傳遞明確訊息：台灣內部在國防議題上存在明顯分歧，且北京在5月預計登場的「川習會」之前，仍然掌握相當的談判籌碼。

報導同時提及，日本首相高市早苗2025年11月初的「台灣有事」發言至今持續引發北京抵制，日方也因此格外關注此次鄭習會的走向。

事實上，由於日中關係持續緊繃，日本當局2026年最新的外交藍皮書中，將對中國的表述從「最重要的雙邊關係」，降級為「重要鄰國」。

學者解析鄭麗文的政治紅利與代價

中研院政治學研究所助研究員顏維婷接受《日經亞洲》訪問時指出，這次北京之行無疑將提升鄭麗文在黨內的地位與知名度，同時也會壓縮台中市長盧秀燕、前黨主席朱立倫等親美路線領導人的發展空間。

顏維婷並注意到一個耐人尋味的時間點：鄭麗文訪中期間，立法院國民黨黨團接連推遲國防特別條例草案的協商進程，黨籍立委9日更集體缺席相關會議，而北京恰恰在同一時間於黃海展開實彈演習。

顏維婷直言，此次訪問在實質層面恐怕難以真正化解兩岸緊張情勢，因為深層的結構性矛盾並未有任何改變。她強調，國民黨過去長期倚賴的「既親美又親中」雙軌避險策略，如今已難以為繼，「這正是我們現在觀察到國民黨內部親美與親中兩種路線，逐漸分化為兩個截然不同派系的根本原因」。

前高官爆北京相中鄭麗文接班

一名曾在國民黨籍前總統馬英九任內擔任要職的前高級官員，以不具名方式向《日經亞洲》透露，北京已將鄭麗文定位為馬英九在兩岸互動場域中的接班核心人物。不過他也強調，這個定位並非國民黨高層的共識，遑論今年即將參加地方選舉的候選人。

這名前官員同時提到盧秀燕與朱立倫，表示相較之下，鄭麗文的路線顯然更貼近北京的期待。同一名前官員也提醒，賴清德政府在未來幾周內，從總統到各部會首長，「必須」積極主動地對外說明立場，反制中國的輿論操作，以消弭國際社會可能產生的誤解。

中山陵談話讓日本訪問恐生變

鄭麗文8日赴南京中山陵謁拜孫中山，發表的談話中11度提及日本，批評日本在戰時將台灣從中國切割分離，此番言論迅速引發外界關注。

一名不願具名的外國外交官向《日經亞洲》表示，鄭習會最值得持續觀察的效應，在於它對接下來兩場選舉：11月的九合一選舉以及2028年初的總統大選。究竟能產生多大程度的持續影響，他形容，這「很難不被看作是一個不斷反彈的迴旋鏢」。

這名外交官也提到，日本台灣交流協會代表片山和之2025年11月曾向鄭麗文發出訪日邀請，但在中山陵談話曝光後，他坦言，「很難想像這趟訪問還會成行」。

外媒關注鄭習會

對於此次鄭習會，各國媒體都持續關注。BBC以《台灣反對黨領袖在北京會見習近平》為題報導，美聯社則以《台灣反對派領袖會見習近平，雙方呼籲和平》作為標題，而日本《讀賣新聞》則聚焦雙方共同反對台獨的立場，《產經新聞》則稱「國民黨與共產黨領導人就讓民進黨失去政權達成協議」。

 
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