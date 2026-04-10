鄭習會午宴菜色同尼克森　鄭麗文：習近平還向連戰、馬英九問候

記者鄭佩玟、陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平今（10日）上午會談，也是時隔10年國共兩黨領導人再度會面。鄭麗文下午率黨務主管召開中外記者會，被問到此次「鄭習會」最印象深刻的部分，鄭麗文笑說，習近平宴請訪團的「第一道菜」，是福建菜「海蚌」，這是與過去中共宴請美國前總統尼克森國宴上的同一道菜；鄭麗文並轉述席間習近平特別請她向連戰、馬英九轉達問候，同時也關切台灣的傳統產業、農漁業，甚至直接表示，「非常歡迎台灣的農漁產品進到中國」。

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲中共中央總書記習近平。（圖／記者陳冠宇攝）

鄭麗文說，習近平相當貼心關照團員，尤其因為她自己過去很少到中國，習近平特別詢問她身體狀況是否都好，是否都能適應，同時也關心連戰主席、馬英九主席，希望代為致意問好，席間也回憶當時馬習會在新加坡的細節，讓訪團感受到非常親切。

鄭麗文指出，自己也有談到台灣產業的狀況，未來是不是有對接的可能性，「聊了很多啦！還包括我出身雲南少數民族，呵呵呵！」雙方也談了台灣原住民的各種狀況，談話過程非常愉快、融洽。她透露，除了提到的台灣產業，尤其傳統的製造業、服務業處境外，「習總書記也特別關心農漁產品，提到台灣農漁產品都可進到大陸」，有關台灣產業期待需求也都有做一些交流。

鄭麗文強調，此行最重要就是帶回台灣和平的訊息，是清楚的、不模糊的，堅定的，且希望長久走下去，這比什麼都重要。