女友條件太頂了！「給男友2萬生活費」包吃玩　網噴：不想跟你結婚

▲原PO想與女友結婚，卻卡在孩子問題。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

一名男網友表示，交往一位38歲離婚姐姐，對方經營網拍月收20萬元，不僅家務全能，還每月給他2萬元生活費，外出吃飯旅遊也幾乎全包，讓他一度動念結婚。不過女方已有兩個孩子在國外讀書，而原PO坦言自己不太想要有小孩，因此猶豫是否繼續走向婚姻。文章曝光後，網友狂吐槽，「她應該不會想跟你結婚」。

一名34歲男網友在臉書《靠北婚姻 － 暢聊婚姻大小事》表示，他與一位38歲離婚姐姐交往中，對方經營網拍月收高達20萬元，不僅家務全能、個性大方，甚至每月還會給他2萬元生活費，外出吃飯旅遊也幾乎全包，而原PO坦言，自己就是當個小隨從兼司機的角色。

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原PO說，兩人相處十分愉快，讓他一度有想婚的念頭，但女友已有兩個孩子，雖然目前在國外讀書，但考慮未來這是兩個家庭的事，「我不太想要有小孩，除此之外都好，各位大大看法是什麼？」

網一面倒吐槽：她不會想跟你結婚



文章曝光後，底下網友紛紛吐槽，「身為女性，離婚月入20萬，幹嘛還要結婚受罪？要是我根本不會答應跟你結婚」、「她已經有兩個小孩要養了，正常應該是不會想養3個」、「她應該不會想跟你結婚，想換鮮肉隨時都可以換」、「請保持帥氣和好體力，其他無需多想」、「沒辦法愛屋及烏就放手」、「月收入20萬，能負擔起小孩國外讀書的，前夫應該很有錢」。

不少網友則是質疑真實性，「不是炫耀文，就是幻想文」、「怎敢PO出來討罵？還好你匿名」、「確定不是反串」、「其實你就只是她的司機，別幻想了，她根本不是你女朋友」。