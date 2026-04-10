　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女友條件太頂了！「給男友2萬生活費」包吃玩　網噴：不想跟你結婚

▲▼情侶,男友,女友,交往。（圖／資料照）

▲原PO想與女友結婚，卻卡在孩子問題。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

一名男網友表示，交往一位38歲離婚姐姐，對方經營網拍月收20萬元，不僅家務全能，還每月給他2萬元生活費，外出吃飯旅遊也幾乎全包，讓他一度動念結婚。不過女方已有兩個孩子在國外讀書，而原PO坦言自己不太想要有小孩，因此猶豫是否繼續走向婚姻。文章曝光後，網友狂吐槽，「她應該不會想跟你結婚」。

一名34歲男網友在臉書《靠北婚姻 － 暢聊婚姻大小事》表示，他與一位38歲離婚姐姐交往中，對方經營網拍月收高達20萬元，不僅家務全能、個性大方，甚至每月還會給他2萬元生活費，外出吃飯旅遊也幾乎全包，而原PO坦言，自己就是當個小隨從兼司機的角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，兩人相處十分愉快，讓他一度有想婚的念頭，但女友已有兩個孩子，雖然目前在國外讀書，但考慮未來這是兩個家庭的事，「我不太想要有小孩，除此之外都好，各位大大看法是什麼？」

網一面倒吐槽：她不會想跟你結婚

文章曝光後，底下網友紛紛吐槽，「身為女性，離婚月入20萬，幹嘛還要結婚受罪？要是我根本不會答應跟你結婚」、「她已經有兩個小孩要養了，正常應該是不會想養3個」、「她應該不會想跟你結婚，想換鮮肉隨時都可以換」、「請保持帥氣和好體力，其他無需多想」、「沒辦法愛屋及烏就放手」、「月收入20萬，能負擔起小孩國外讀書的，前夫應該很有錢」。

不少網友則是質疑真實性，「不是炫耀文，就是幻想文」、「怎敢PO出來討罵？還好你匿名」、「確定不是反串」、「其實你就只是她的司機，別幻想了，她根本不是你女朋友」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新北幼兒園涉虐童！法院裁定園長5萬元交保
快訊／辱罵全紅嬋群主落網了！
快訊／印度移工來台爆爭議　勞動部急拋3聲明
小S朝聖GD演唱會嗨跳！　「遭粉絲制止」
外資本周回補台股1884億！今日買超前十名一次看
「電台大亨」侵占4600萬　驚爆嘉縣議長收賄施壓官員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寵物用藥新制擬改公告制　藥師公會：對簡化流程無意見

女友條件太頂了！「給男友2萬生活費」包吃玩　網噴：不想跟你結婚

淡江大橋克服不可能任務　札哈．哈蒂設計團隊登橋：簡直是奇蹟

媽祖繞境傳生理期、懷孕不能跟　專家破迷思：「2件事」別做就好

屏東首例法布瑞氏症確診！安泰醫院精準診斷助病患省500萬藥費

襪子翻面洗不是偷懶　關鍵一個動作乾淨度差很大

月薪6萬！男喊能買房「女一聽1職業秒冷掉」　網吵翻：其實很加分

藝想春天登場！台中歌劇院4檔跨界演出　展現表演藝術豐富樣貌

快訊／北市公布「新增麻疹個案」足跡　搭捷運公車、吃燒肉

涼缺月薪33K！她卻很焦慮「猶豫是否轉職」　過來人曝經驗

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

李玉璽「被說換老婆」嚇瘋解釋 蔡昌憲獲愛妻封「短腿張凌赫」

簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

鄭麗文上海感嘆　「給和平時間一切都有可能」

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

寵物用藥新制擬改公告制　藥師公會：對簡化流程無意見

女友條件太頂了！「給男友2萬生活費」包吃玩　網噴：不想跟你結婚

淡江大橋克服不可能任務　札哈．哈蒂設計團隊登橋：簡直是奇蹟

媽祖繞境傳生理期、懷孕不能跟　專家破迷思：「2件事」別做就好

屏東首例法布瑞氏症確診！安泰醫院精準診斷助病患省500萬藥費

襪子翻面洗不是偷懶　關鍵一個動作乾淨度差很大

月薪6萬！男喊能買房「女一聽1職業秒冷掉」　網吵翻：其實很加分

藝想春天登場！台中歌劇院4檔跨界演出　展現表演藝術豐富樣貌

快訊／北市公布「新增麻疹個案」足跡　搭捷運公車、吃燒肉

涼缺月薪33K！她卻很焦慮「猶豫是否轉職」　過來人曝經驗

北院今公布柯案判決書！民眾黨酸「想像力就是超能力」

日系平價牌再＋1！UNIQLO勁敵「WEGO將進軍台灣」首店地點曝光

新北幼兒園涉虐童「檢方聲押禁見」　法院裁定園長5萬元交保

鄭麗文透露「習近平正面回應」　陸委會：隨時翻臉難以期待

黃景瑜、王玉雯爆緋聞「深夜約會全被拍」！　工作室急上火線發聲

桃園2社宅啟動！　估2030完工共680戶

鄭麗文見習近平未堅持國家立場　總統府：自我矮化行為深表遺憾

辱罵全紅嬋群主落網了！下場「拘役10天」加罰款

寵物用藥新制擬改公告制　藥師公會：對簡化流程無意見

陸委會：要鄭麗文講的「一個都沒講」　反不斷附和對岸

黃子韜直播被提醒「嘴唇發紫」　徐藝洋急嚴肅：會叫他去檢查

生活熱門新聞

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

吊車大王「2000萬超跑也要賣」　低調曝胡瓜關係

吊車大王父女同框！　賣車原因曝

外傭新制挨批加劇不平等　勞動部強硬：4／13上路

柯市府公務員對話曝　法官：承受巨大壓力

年輕女生戴「1配飾」擔心太老氣！一票搖頭

板橋私幼園長強脫女童衣褲　教育局公布校名：已停職並函送

快訊／北市公布「新增麻疹個案」足跡　搭捷運公車、吃燒肉

待用餐沒肉遭負評　7年善心店家心寒發聲

坐捷運與男子對到眼！她靠「脆」一天內找到人

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

收視女王跌落神壇！孫儷搭吳慷仁新劇慘敗

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

中職最正MC「衣服整件透視」

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

更多

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面