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路不平竟是中東戰火害的　高雄工務局長：瀝青恐斷貨影響鋪路

▲▼高雄路不平怪中東戰火！瀝青庫存告急工程停擺　工務局長證實。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨高雄市議員林智鴻今質詢時，提出柏油物料短缺恐影響道路鋪設。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

中東戰火連帶影響石油及其衍伸原物料供應。高雄市議員林智鴻今（10）於質詢時指出，因瀝青庫存不足，高雄6月前已不做路平工程，面對汛期將至帶來的交通風險，呼籲市府應當修則修，別省了工程費卻惹民怨，甚至付出更多錢來國賠。工務局長楊欽富證實物料短缺，五月起道路鋪設恐受影響。

高雄市議會今日進行工務部門質詢報告，民進黨高雄市議員林智鴻列出時序指出，塑膠袋與柏油短供幾乎同時發生，先是中油於3月11日將石油從每公噸1.7萬元調漲至2.5萬元，續影響其他廠商在13日發出無法履約之「不可抗力通知」；瀝青公會則在17日盤點各業者情況，並向工程會反映需有配套措施，隨後就有媒體揭露，「何時斷料」令大家人心惶惶。

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▲▼高雄路不平怪中東戰火！瀝青庫存告急工程停擺　工務局長證實。（圖／記者許宥孺翻攝）

林智鴻指出，根據工務局近十年數據估算，高雄平均一年改善的道路長度為44.03萬公尺，一年就要用掉1.58萬噸瀝青，但依照經濟部8日在立法院答詢內容，目前掌握的存量為4.2萬噸，中東方面如果有進貨，庫存量才能從5月底延到6月，換言之，如果中東船仍無法來台，全台瀝青6月就會斷貨。

林智鴻表示，他接獲民間消息指出，高雄市道路養護工程處在今年6月前，不處理路平，僅作搶修或補洞，全高雄路平陷入危機。面對汛期將至所帶來的交通風險、捷運地下施工期程，以及全市道管挖掘都受衝擊，若將無法完善路平的道路風險加乘，恐怕「國賠爭議沒完沒了」，目前採「半半施工」的黃線捷運工程，未來沒有柏油鋪路，勢必延宕工期，別提每天全市數百件計的挖掘工程，本月新申請案件道管中心也都沒審核，疏於處理恐將民怨沸騰。

▲▼高雄路不平怪中東戰火！瀝青庫存告急工程停擺　工務局長證實。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲工務局長證實物料短缺，五月起道路鋪設恐受影響。（圖／記者許宥孺翻攝）

林智鴻認為，暫緩修路只是拖延問題，沒有人知道未來局面會如何，以及物價會否仍繼續攀升，他建議應與中央爭取補助空間，將預算寬列，畢竟塑膠袋可以自備，每天要走的馬路不能。呼籲市府爭取中央補助，爭取寬列預算空間「當修則修」、「不要省工程費，卻惹民怨，甚至用更多的錢付國賠！」

工務局長楊欽富答詢時證實，目前柏油斷料無法隨叫隨到，已採取管制供料，目前四月底前道路仍正常鋪設，後續是否能如期鋪設，還需與中油、瀝青公會協調。林智鴻進一步詢問，是否四月底前能正常刨鋪路面，但五月不確定？楊欽富表示：「五月不確定，工程進度會受影響。」

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