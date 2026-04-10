花蓮學田國小全校學生20人！田徑聯賽3人獲獎　1人還奪雙冠

▲花蓮富里鄉學田國小全校僅20名學生，但在田徑聯賽創下3學生奪獎佳績。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮富里鄉學田國小在本屆楊傳廣盃全民田徑聯賽，其中沈雅恩同學勇奪國小女生丙組60公尺（9秒88）及100公尺（15秒61）雙料冠軍；余宣蓉同學獲國小女生甲組鉛球第三名（8公尺58）、壘球第四名（31公尺59）；許毓穎同學也於鉛球及壘球項目雙雙拿下第五名（7公尺50、31公尺05），整體表現可圈可點，展現不凡的競技實力。

▲沈雅恩同學勇奪國小女生丙組60公尺及100公尺雙料冠軍，鄉長贈紅榜。

學田國小校長曾啟銘表示，學生能有如此亮眼的表現，除了自身努力外，也要感謝指導老師陳勇兆的用心指導與專業訓練，讓孩子們在競技場上發揮潛能、突破自我。校長同時勉勵參賽學生持續保持運動熱忱，在未來賽事中再創佳績，並期許全體師生以此為榜樣，培養積極進取的學習態度。

▲獲銅牌及第五名學生也由鄉長贈紅榜鼓勵表揚。

富里鄉鄉長江東成也特別肯定學田國小師生的優異表現，表示孩子們在競賽中展現出的毅力與拼搏精神令人感動，不僅為學校爭光，也為地方增添光彩。鄉長勉勵同學們持續努力、勇敢追夢，在未來的學習與人生道路上持續發光發熱，並期盼於本鄉舉辦的第二屆「花蓮富里六十石山半程馬拉松勇者挑戰賽」中，也能看見學生們延續這份拼搏精神，展現更加精彩亮眼的表現。