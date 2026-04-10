撞擊畫面曝！直行黃牌重機遭鬼切小客車擊落　騎士多處擦傷送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子昨（9）日晚騎乘黃牌重機行經新屋區中華路直行時，對向自小車突然左轉迎面撞上，劉當場倒地受傷，楊梅警消到場將受傷劉男送醫治療，雙方駕駛經酒測均無酒精反應；警方初判，疑似自小客車未禮讓直行車先行而肇禍，至於真正事故發生原因，正由警方調查釐清中。

▲桃園市劉姓男子昨晚騎乘黃牌重機行經新屋區中華路直行時，被突然左轉的自小客車迎面撞上，圖為碰撞瞬間監視畫面。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警分局指出，昨晚6時44分許接獲報案指稱新屋區中華路、三民路口處發生交通事故，53歲劉姓男子騎乘黃牌重機行經事故地點時，同為53歲黃姓男子駕駛藍色自小客車突然左轉，劉男閃避不及發生碰撞，導致多處擦挫傷。

▲桃園市劉姓男子昨晚騎乘黃牌重機行經新屋區中華路直行時，被突然左轉的自小客車迎面撞上，劉倒地受傷。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警消據報到場處理，將受傷劉男送醫治療，員警為雙方實施酒測，酒測值均為零，警方初判疑似自小客車行經事故地點欲左轉時，未禮讓直行車先行而肇禍，至於真正肇事原因，仍由警方調查釐清。

▲桃園市劉姓男子昨晚騎乘黃牌重機行經新屋區中華路直行時，被突然左轉自小客車撞上，重機嚴重受損。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅警方呼籲，汽機車行經路口處應減速慢行，轉彎車輛務必先行禮讓直行車先行，以避免發生事故。