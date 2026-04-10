牽線「滿堂紅」幫詐團漂白黑錢5287萬　幕後共犯拘提偵訊中

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署3月起訴連鎖麻辣鍋「滿堂紅」、私廚「虎爺台菜」等公司聯手，幫詐騙集團洗錢5287萬元，檢警持續溯源，查出幕後另有連姓男子負責與詐團聯繫，檢警10日發動6路搜索，並拘提連男到案，同時也借提在押的滿堂紅負責人蔡閔如釐清案情。

▲檢警借提在押的滿堂紅負責人蔡閔如追查詐團洗錢共犯。（資料照／記者劉昌松攝）

護理師出身的蔡閔如自稱是富邦蔡家千金，提供融資給滿堂紅創辦人，進而在2006年入主滿堂紅，但沒有餐飲經驗的蔡閔如無力經營，涉嫌從2025年7月起，與詐騙集團合作，要公司會計幫詐團提領、收受贓款，並從中分潤。

因為幫詐團洗錢進帳快，詐團也愛用有營業實績的公司帳戶，蔡閔如在透過曾在銀行工作的牟德真介紹，找來金華苑(虎爺台菜)、旺紅、釧瓏、仜川等公司合作，建立多達6層帳戶的洗錢組織，估計詐團詐得5.8億元中，有5287萬元是藉由滿堂紅系列帳戶洗錢。

檢察官陳雅詩依詐欺、洗錢等罪起訴滿堂紅系列18名被告，向法院求處蔡閔如10年徒刑、虎爺台菜負責人詹軒文與牟得真等10人被求刑4年後，指揮刑事局電偵二隊、台北市中正一與中山分局、南投縣刑大兵分6路搜索，拘提幕後上游共犯連姓男子到案。