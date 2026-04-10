信徒注意！大甲媽遶境彰化祭「禁炮令」　去年狂罰48萬

▲彰化縣消防局宣導大甲媽祖繞境期間禁止燃放鞭炮。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動即將於17日起轎，為了讓宗教盛事平安順利，彰化縣消防局已經提前整備，去年取締了11件違規施放爆竹的案件，共開罰48萬元；日前也已經派員前往縣內82家宮廟及35處村里長服務處加強宣導，希望大家能夠少放炮、保平安，共同維護遶境期間的公共安全與環境品質。

消防局表示，宮廟繞境時經常有信眾在路邊違規施放爆竹煙火，不但造成空氣汙染、噪音干擾，甚至引發燙傷、炸傷或火災意外，2025年遶境期間共開出82張勸導單、受理3件檢舉案件，今年到目前為止，也已查獲3件違規、裁罰6萬元。

▲彰化縣消防局宣導大甲媽祖繞境期間禁止燃放鞭炮。（圖／消防局提供）

近期逢大甲媽祖繞境，為了降低風險，除了加強宣導，也與縣警局以及彰化、員林、北斗分局建立聯合稽查機制，加強沿線巡查與重點區域安全維護，尤其是針對拖板車、吊車上違規施放爆竹的行為，同時依據《彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例》規定，每天晚上10點到隔天早上6點是禁止施放爆竹煙火。

消防局誠心呼籲各宮廟及信眾，秉持「少放炮、保平安」的原則，用鼓掌、紙炮、電子音效或藝文表演來迎接媽祖，既能表達虔誠，又能降低火災風險、空汙與噪音。民眾如果發現違規施放爆竹煙火，請隨時撥打119通報，一起維護遶境安全與環境品質，讓的媽祖遶境順利又圓滿。

▲▼彰化縣消防局宣導大甲媽祖繞境期間禁止燃放鞭炮。（圖／消防局提供）



