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大陸 大陸焦點 特派現場

曝這點與習近平「契合」！　鄭麗文這樣「自我期許」

▲▼國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇、鄭佩玟／北京報導

眾所矚目的「鄭習會」今（10）日上午登場，對於閉門會談內容，國民黨主席鄭麗文透露，今天在交流的時候，她有一點跟中共中央總書記習近平「比較契合」的就是，政治人物不要忘記初衷，不要讓個人、一黨之私蒙蔽了政治人物應該要扮演的角色、所要完成的責任。

鄭麗文與習近平上午11時於北京人民大會堂東大廳舉行歷史性會晤，兩人在媒體面前發表開場講話之後，隨即舉行閉門會談，並進行午宴。下午2點半，鄭麗文在副主席張榮恭和蕭旭岑的陪同之下，於北京的中國大飯店舉行中外記者會，說明閉門會談內容，並接受媒體提問。共有8家媒體獲得提問機會，台媒4家、港媒2家、陸媒1家、外媒1家。

大陸官媒《人民日報》提問：今天上午習近平總書記會見鄭麗文主席，您認為這對推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展有什麼重要意義？

鄭麗文回應，她特別感謝習總書記提到，在同樣的政治基礎上，不止中國國民黨，中共中央願意與台灣所有政黨進行交流對話，所以在這裡她也特別表達，國共過去有一個複雜的、長久的內戰與合作的歷程和歷史，所以中國國民黨自然而然要擔負起重責大任，來化解國共之間的恩怨情仇。

但是，鄭麗文認為，兩岸的和平發展，也希望台灣內部所有的政黨，不要把這個作為政黨競爭、選票操作的工具，應該高於這個層次，因為這是和平與戰爭的選擇。因此她非常希望台灣所有的政黨，在兩岸關係之上，應該放棄政黨之間的歧見，共同為和平努力。

鄭麗文強調，習總書記也釋出重大善意，這樣的交流絕對不只侷限於國共之間，她認為這樣的胸懷、開放的心胸也是中國國民黨非常樂見的。「我們今天來不是為了一黨之私，我們今天來是因為我們有歷史的責任，我們今天來是因為不能夠讓台灣、台海淪為戰場，所以我們打頭陣」，「路開始走了，後面只會越來越平坦，越來越寬廣」。所以如同她在洋山港所說的，歡迎所有人都加入，可能會比她做得更成功更精彩，「我們樂見如此」。

鄭麗文直言，國共兩黨的領導人能夠在全世界都非常悲觀的時刻，對於兩岸關係甚至不敢抱有期待的時刻，證明給大家看，其實沒有大家想的這麼困難。她接著提到，今天在交流的時候，她有一點跟習總書記比較契合的就是，政治人物不要忘記初衷，不要讓個人、一黨之私蒙蔽了政治人物應該要扮演的角色、所要完成的責任，「這一點也是我一直自我期許的」。

「所以在這一刻，我們每一個人都非常的渺小，在歷史的大場合、大時間裡面一定要做出正確的選擇」，鄭麗文說，在這次交流過程當中，她認為奠定了接下來（的基礎），不管世界局勢多麼的複雜動盪，不管兩岸內部各種的挑戰，「我們會更堅定的走下去，只許成功，不許失敗」。

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