女上網交友投資被騙571萬　士林警埋伏逮56歲女車手畫面曝

▲北市士林區鄭姓女子誤信網友投資虛擬貨幣，警設局誘捕虛擬幣詐騙車手。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區鄭姓女子誤信網友投資虛擬貨幣，依指示面交購買後慘失逾571萬元，詐團仍持續聯繫企圖再騙。她報警求助後配合警方設局，蘭雅派出所於德行東路埋伏，當場逮捕前來取款的高姓女車手並查扣手機，成功阻斷詐騙金流，並持續追查幕後集團。

警方調查，鄭女先前在網路上認識不明網友，對方以「投資虛擬貨幣獲利穩定」為由誘騙她投入資金，並要求與指定幣商面交購買虛擬貨幣。鄭女依照指示多次交付款項，直到察覺異狀時，已損失571萬3,455元。

未料詐騙集團食髓知味，仍持續聯繫鄭女，要求再度面交投入資金。鄭女驚覺情況不對，向士林分局報案求助。警方隨即成立專案小組，與被害人合作，假意同意再次交易，藉機引蛇出洞。

日前，蘭雅派出所所長蔡宗銘率警員洪信誠、王力陞、李季豐及芝山岩派出所警員曾浚育等人，於德行東路一帶埋伏守候。當56歲高姓女車手現身準備取款時，警方立即上前將其逮捕，並當場查扣手機1支。

警方指出，高女對擔任詐騙車手犯行坦承不諱，警方依法告知相關權利後，已移送偵查隊續行偵辦，並持續向上溯源追查詐騙集團幕後成員與金流去向。

士林分局提醒，網路投資詐騙手法層出不窮，凡宣稱「穩賺不賠」、「高報酬低風險」多為詐騙話術，民眾切勿輕信陌生投資邀約，如有疑問可撥打165反詐騙專線或向警方查證，以確保自身財產安全。