惡匪西瓜刀劫小黃「警察躲刀不開槍」遭質疑　新北警說話了

▲蘆洲警追捕持刀嫌犯遲不開槍制止，引起網友熱議。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市五股區成泰路三段，日前一名男子吸食毒品後，持西瓜刀搶劫計程車司機未遂，遭警方追捕，男子卻持刀揮舞攻擊企圖抵抗，警員雖立即掏槍恫嚇，但仍無法制止，直到同仁騎車撞翻男子，才順利將其逮捕。影像流出後，有網友提出質疑「哪時才能開槍？」新北警表示，支持用槍判斷。

據了解，本週二（7日）晚間11時許，計程車司機57歲吳姓男子，載送48歲劉姓男子到五股成泰路三段，途中劉男突然抽出預藏的西瓜刀，抵住吳男脖子要脅搶錢、奪車，吳男配合下車後，隨即將車輛反鎖，並撥打110報案求救。警方獲報，隨即趕往現場，而劉男卻趁隙打開車門棄車逃逸。

▲警員最後以機車衝撞，才順利將持刀嫌犯逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方展開追捕，鎖定劉男躲在附近巷弄內，發現劉男行蹤，立即掏槍喝令趴下，但劉男卻像發瘋似的朝警員揮舞西瓜刀，企圖抵抗警方逮捕，但追捕警員都已踉蹌跌坐在地，卻仍遲遲不開槍制止，任由劉男瘋狂追砍，警員只能倉皇逃跑，直到支援警力抵達，騎車將劉男撞翻在地，才順利將其逮捕。

相關影片流出後，有網友提出質疑「警察到底什麼時候才可以開槍？」、「到底甚麼時候才能用槍？看了好無奈！」、「有槍不能用，居然只能騎車撞」、「感受到生命危險還不能開，真的好可憐」、「槍是配好看的嗎？都砍過來了還不開槍」等留言，引發眾多網友議論。

▲劉男面對警方持槍喝令，不符命令還持刀企圖攻擊警員。（圖／記者陸運陞翻攝）

蘆洲分局表示，當時獲報強盜案，警員發現嫌犯行蹤上前攔查時，突遭拔出西瓜刀抵抗，同仁當下立即拉開安全距離，確保自身安全，待後續支援警力陸續到場，但因犯嫌僅有1人，避免警械誤傷及他人，同仁判斷選擇以侵害最小方式，騎乘警用機車衝撞實施逮捕，符合比例原則。

新北市警察局強調，面對暴力抗拒、持械拒捕等危及民眾與員警安全的情況，絕對支持同仁嚴正執法，依法使用槍械，這是保護人民、捍衛治安的必要手段！執勤現場瞬息萬變，員警必須在極短時間內做出判斷，全力支持現場同仁的即時反應及用槍判斷。