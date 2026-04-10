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最乾淨餐飲店「名單超狂曝光」　刷一排員工掛保證：沒看過小強

▲▼聚餐,吃飯,親戚,閨蜜,姐妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲餐飲業員工大推，日系餐廳對衛生非常嚴格。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者劉維榛／綜合報導

最近毒春捲事件，讓外食族心慌慌！一名網友表示，最近在Threads發起「最值得推薦的餐飲業」討論，率先大讚TGI Friday’s清潔標準超嚴格，結果釣出大批餐飲人分享口袋名單，像是丸龜、大戶屋、壽司郎、客美多、鼎泰豐、春水堂等，全都被狂讚乾淨到讓人安心。

一名網友在Threads發文表示，最近常看到大家討論「餐飲界遇過最噁的事」，因此他反過來想開一串「最值得推薦的餐飲業」，讓大家以後可以放心吃。原PO先點名自己曾打工過的TGI Friday’s，直呼店內衛生管理真的很嚴，工作期間幾乎沒看過小強出沒。

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原PO還說，尤其廁所清潔頻率高到驚人，每半小時就要巡一次，除了撿垃圾、擦洗手檯檯面，連隔板上方也不能放過，若主管用手指一滑發現有灰塵，就得全部重擦，讓他至今印象深刻。

日系餐廳打工！員工驚揭：沒看過小強出沒

文章曝光後，引來萬人討論，不少餐飲業員工分享，「丸龜！日商超講究衛生，抹布拋棄式每天丟，沒客人就是一直白博士擦櫃子、清潔 麵、飯糰時間內沒賣掉就丟，每天上班前檢查指甲」、「大戶屋很乾淨，後廚手套、網帽每天更換」、「壽司郎，進去內場前要經過兩次節拍器計時的洗手」、「客美多！打工半年沒見過任何阿強」、「日商絕大部份都很乾淨，像是摩斯、Sukiya、Sushiron 跟MoＭo paradise」。

除了日系連鎖餐廳被狂讚，也有不少人點名台灣民眾熟悉的品牌，「欣葉台菜規定嚴格，廚房每天下班前都刷得超乾凈」、「推一下鼎泰豐，親眼看到過他們在開店前的準備時間，把天花板每個冷氣出風口拆下來擦拭」、「春水堂，做過內場，真的乾淨到不行，油每天換、油槽也是每天刷、東西掉地上絕對丟掉」。

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