白沙屯媽祖香燈腳「14年暴增50倍」　童綜合提醒：這3件很重要

▲▼童綜合打造「智慧行動醫療隨扈系統」，即刻救援。（圖／童綜合醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

苗栗白沙屯媽祖12日晚間11點55分起展開八天七夜進香活動，童綜合醫院自2013年起開始為進香信眾安排隨行救護，當年香燈腳報名人數大約9000人，今年已暴增到45萬人，院方提醒香燈腳三件事，「天助自助」，必要時就求救，千萬不要讓媽祖擔心！

童綜合為因應隨行救護需求大增，今年導入科技設備，由台北醫學大學依據童綜合醫院10多年來經驗，打造「智慧行動醫療隨扈系統」，導入「一鍵求救＋即時定位」功能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外台灣福斯商旅也提供純電七人座ID.Buzz擔任行動指揮車，廣達電腦提供院距照護系統及電子護身符，強化醫療救護量能，更有效率提供照護，讓香燈腳在進香過程擁有多重安心與保障。

▲副院長吳肇鑫提醒香燈腳這3件事很重要。

童綜合醫院副院長吳肇鑫提醒香燈腳三件事：

1.臂章上有緊急救護專線號碼「0917-565799」，直接打這個專線號碼，原則上不是打119 ，避免癱瘓沿途各縣市原本119的救護資源。醫療團備有行動指揮中心，透過無線電對講機，隨行救護車2部、巡邏救護機車22部隨時出動，盡可能以最快的速度抵達救護現場。

2.這次參與的醫師、護理師志工有36人、救護志工有50人，醫療團會在拱天宮、沿途重要據點、目的地北港朝天宮、還有回鑾路程部署救護人員。如果有突發狀況出現，希望人人都可以守望相助，共同協助在擁擠的人潮中讓出救護車可以抵達的綠色通道。

3.徒步進香來回八天七夜，對每位香燈腳都是體力上的挑戰。「天助自助」，如果覺得力不從心，一定不要勉強，立刻休息，必要時就求救，「千萬不要讓媽祖擔心」。