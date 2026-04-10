麥當勞少女遭侵犯輕生！家屬二度再議　士檢：聲請狀已送高檢署

▲麥當勞17歲少女遭李姓主管脅迫性侵1年，檢方2度不起訴家屬淚訴再議。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市麥當勞1名17歲少女在打工期間遭李姓前主管長期利用排班權力脅迫性侵，時間長達1年。少女身心受創，最終不堪壓力選擇輕生。然而，案件經檢方兩度偵查後，皆以罪證不足為由不起訴。對此，家屬無法接受，再度聲請再議，士檢今（10日）證實已收到聲請狀，目前案件已轉呈高檢署審查。

2024年間，年僅17歲的少女在麥當勞打工，卻遭到李姓主管伸出魔爪，更利用手中掌握排班表的權力，長期對她進行權勢性交，施暴時間長達1年之久。這段痛苦的經歷讓少女罹患急性壓力症（ASD）及創傷後壓力症候群（PTSD），儘管她曾勇敢向業者申訴並報警求助，最後仍走不出陰霾，不幸走上絕路。

家屬悲痛提告後，去年4月7日士檢首度偵結，以罪證不足為由予李男不起訴處分。家屬與律師對此結果大感錯愕與無法接受，認為檢方並未充分考量少女因長期受虐而罹患的嚴重心理創傷病程，且案件中仍有諸多疑點未明，因此聲請再議。

高檢署先前認該案偵查不完備，將案件發回士檢續查；檢方今年3月5日偵結後，仍維持不起訴處分，讓家屬難以接受，決定再度提出再議救濟。

目前，士檢已將家屬的再議聲請狀轉呈高檢署。這起引發輿論譁然的案件是否會有轉圜餘地，仍有待高檢署進一步審查釐清。家屬與社會各界都在等待司法的最終答案。

麥當勞先前曾出面說明，表示在2024年3月25日接獲少女的性騷擾申訴後，隨即展開調查，並於同年5月6日經委員會認定申訴成立，隔日便火速將涉案的李姓主管解雇。然而，家屬對於業者的處理態度感到不滿，質疑麥當勞除了開除涉案人之外，後續態度消極，更從未對受害少女及家屬表達過歉意。

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