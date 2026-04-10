假投資騙退休老師5千萬...台21人涉案　主嫌兄弟分到1公斤黃金

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲報案，一名退休老師把身上現金、黃金投資共計3千萬，甚至連台北市一處房產都抵押2千萬，交給對方後卻沒有下文，驚覺遭到詐騙後立刻報警處理，警方獲悉後追查，追出機房可能設置在境外，也成功逮捕在台主嫌等21名共犯到案。

警方調查，33歲、29歲的郭姓兄弟檔，與郭姓胞弟的女友替境外詐騙機房工作，騙取70歲的謝姓退休老師5千萬元，警方共計逮捕在台的兄弟檔主嫌等21人，訊後依照詐欺、《組織犯罪防制條例》以及洗錢罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲兄弟檔替詐騙機房撈光退休老師5千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）



假冒名人博取被害人認同

警方追查，發現境外詐騙機房，鎖定退休的謝姓老師，假冒投資名人李蜀芳及大學財經教授名義在臉書上投放廣告，誘騙被害人加入通訊軟體群組，在群組裡秀出成功人士的合照以及經驗分享，博取被害人認同。

詐騙集團等謝姓退休老師相信後，就拿出自製的投資證券的APP，讓謝姓退休老師看到每天獲利的報表，讓謝姓退休老師拿出身上現金、黃金共計3千萬元交付給詐騙集團車手。

存款黃金騙不夠北市房產也抵押

警方指出，謝姓退休老師不僅現金、黃金等存款都被騙光，甚至連台北市的一處房產也拿去抵押2千萬，全部都交給詐騙集團派來的車手，再度由車手將錢轉給26歲的張姓女子，最後換成虛擬貨幣轉往中國大陸。

兄弟檔騙走5千萬分一公斤黃金

警方表示，在台灣的工作由郭姓兄弟檔執行，在網路應徵工作，找來10人當車手上門取款，在轉交給張姓女子負責處理，最後透過水房將所有現金換成虛擬貨幣泰達幣移轉出境，郭姓兄弟檔則分到一公斤的黃金，初估市價約五百萬元。