勞動節3天連假首次全國放假　國道祭高乘載、匝道封閉

▲勞動節3天連假預估有出遊車潮。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

勞動節將有3天連假，高公局預估國道將有出遊車潮，首日南下車潮為平常1.3倍，國道規劃5月1日至3日每天凌晨0時到5時免收費，連假末兩日國5北上實施高乘載管制。

勞動節連假為5月1日至5月3日共3天，其中勞動節為連假首日，勞動節首次成為全國放假的連續假期，高公局參考教師節、光復節與和平紀念日等類似特性連假，研判交通需求將以旅遊旅次為主，預估勞動節假期交通量為107~115百萬車公里(mvk)；其中首日南向可達62mvk，為平日的1.3倍。

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根據高公局規劃，勞動節連假將實施匝道封閉，其中5月1日0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。5月2日5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。5月2日及3日每日12至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。

▲勞動連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

高乘載管制部分，5月2日及3日每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道實施高乘載管制。

此外，5月1日至3日，國道每日0至5時暫停收費，其餘時段實施單一費率，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。