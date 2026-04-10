巴基斯坦「首都高度戒備」萬人維安　美伊談判將登場

▲巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德已進入高度戒備狀態。（圖／路透，下同）



記者詹雅婷／綜合報導

隨著美國與伊朗會談即將展開，巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）已進入高度戒備狀態，為確保會議順利進行，超過1萬名維安人員已部署到位，確保與會代表團安全。

部署萬人維安 紅區管制

巴基斯坦媒體Dawn報導，巴基斯坦的維安工作採取多層部署，由軍方統一督導，動員準軍事部隊、警方等單位協助，總計投入超過1萬名人力，並實施交通管制。

陸軍等單位負責紅區以及高度安全區域，確保該區內的政府辦公大樓與各國外交使節團安全無虞。部隊進駐紅區重要建築物內部，快速反應部隊也守在不同據點。除了馬爾加拉路（Margalla Road），所有通往紅區的入口均已關閉，只有獲授權的官員以及居民才能通過馬爾加拉路。

此外，巴基斯坦也為到訪代表團行程規劃專屬路線，沿途部署維安人員與警力，執行「藍皮書」安全規程。貼身護衛維安成員將不得攜帶任何電子設備，包括手機與電子手錶。

▲▼ 美伊談判11日巴基斯坦登場，巴基斯坦高度戒備 。（圖／達志影像／美聯社）

美伊談判會前重點一覽 地點曝光

美國與伊朗同意停火2周，擔任調解人的巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）邀請美伊雙方前往巴基斯坦進行會談。伊朗最高國家安全委員會稱談判可能持續15天，這意味著部分代表團成員可能會在11日之後繼續留在伊斯蘭馬巴德，或是在之後返回巴基斯坦首都參加後續協商。

半島電視台指出，伊斯蘭馬巴德的塞勒納飯店（Serena Hotel）將負責接待代表團，這裡預計作為會談場地。這間飯店位在首都「紅區」，飯店8日至12日被徵用，已請房客遷出，位置緊鄰外交部，該區域是各政府機關與大使館所在地。

▲圖為塞勒納飯店。（圖／路透）

美伊派誰出席？會談如何進行？

美國談判代表團由副總統范斯領軍，其餘成員包括特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner），伊朗則由國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）與外長阿拉奇（Abbas Araghchi）出席。

會談形式上由巴基斯坦總理夏立夫主持，並視美伊雙方抵達的時間，在10日或11日先行與美伊雙方分別舉行初步會議。至於穿梭各國進行斡旋的巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）預料會在11日推動實際協商談判。

在11日會談當天，美伊代表團預計會在不同的房間參加會談，並由巴基斯坦官員居中傳遞訊息。

在過去這幾周，巴基斯坦成為美國與伊朗之間的重要中間者。有別於其他中東地區，巴基斯坦境內沒有美軍基地，這讓它在伊朗眼中多了幾分可信度，但在此之際，巴基斯坦自2004年以來，就被美國指定為「非北約主要盟友」。