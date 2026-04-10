全聯塑膠袋不漲價及限購　董事長林敏雄：我們動了，大家會緊張

▲全聯目前未針對塑膠袋限購或調漲，董事長說明原因。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

中東戰爭影響石化原料供應，國內近期出現「塑膠袋之亂」，部分量販與賣場也陸續對垃圾袋、塑膠袋祭出限購措施。而全聯福利中心董事長林敏雄今（10）日受訪時表示，全聯目前供貨狀況穩定，短期內不會限購或漲價，因為全聯一動，大家都會緊張。他也說明，戰爭本身對零售通路影響有限，但「油價上漲」才會真的讓物價上升。

針對國內塑膠袋短缺情形，林敏雄說明，全聯目前與上游廠商合作關係良好，庫存掌握仍屬充足，因此暫無限購與調漲價格的規劃。他也坦言，全聯如果一限購，大家會更緊張。強調在供貨穩定的情況下，希望維持正常供應，避免市場恐慌情緒擴大。

▲全聯董事長林敏雄（中）說明塑膠袋不限購原因。（圖／記者林育綾攝）

針對近期中東戰事，全聯董事長林敏雄表示，戰爭本身對零售通路影響有限，但「油價上漲」才是關鍵，一旦油價持續飆升，將直接推升運輸與營運成本，「油價漲，物價一定會變貴。」

他坦言，目前全聯通路端仍在吸收成本，「現在還在苦撐」，更說「即使要漲，也要合理，這是我們肩負的責任」。若市場持續波動，仍會努力控制成本，「大概還可以再撐半年」，再視整體市場與油價變化調整。但也指出，物價變動涉及多方因素，「物價不是單一通路可以控制的」。

另外，針對Uber Eats併購foodpanda台灣業務案，遭公平交易委員會否決一事，林敏雄也呼籲，公平會應持續維護市場公平競爭機制，盡量避免壟斷情形發生，讓消費者與業者都能在具備選擇的市場環境中交易。

至於全聯推動的「電子標價」系統將會加速進度，林敏雄說明，這也跟企業經營的「誠信」與「道德」為前提有關，確保消費者對價格資訊的信任。

●賣場塑膠袋限購

有關國內賣場針對塑膠袋類商品限購，家樂福表示，因應國際情勢並考量長期供應穩定，目前「耐熱袋」與「垃圾袋」實施每人限購1組，但「台北市、新北市專用垃圾袋，以及台北市、新北市環保兩用袋、家樂福環保清潔袋」皆不在限購範圍內，詳細品項依各店公告為準。

而好市多率先在3月27日起，就針對保鮮袋、垃圾袋、保鮮膜等逾10款塑膠相關商品，實施限購措施，每會員卡每項限購1份。