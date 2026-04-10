台中狼處長「性騷遭開除」又考進交通部　高公局：今起停職

▲台中市公共運輸與捷運工程處長張應當爆出性騷女下屬。（圖／翻攝自台中公捷處官網、民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

台中交通局所屬公共運輸及捷運工程處前處長張應當涉嫌長年性騷擾女下屬，遭記兩大過免職，2025年參加國家考試分發至高公局，遭監察院彈劾，懲戒法院合議庭裁定張應當停止職務。高公局表示，昨已發出停職令，今起生效，該人員目前已離職。

張應當自2020年6月擔任台中市公捷處長，任職期間卻涉嫌性騷擾至少6名女職員，遭議員揭露不僅在辦公室強摟女員工、拉手、摳手心，還說「我看到你會癢」、「我真的喜歡妳」，受害女子當下覺得極度噁心，想要離開，但卻遭張應當抱住，還在耳邊吹氣，受害女子鼓起勇氣明確表示拒絕「處長不可以這樣」，隨後崩潰逃離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該案曝光後，張應當遭記兩大過免職，未料2025年參加國家考試且錄取，2025年底分發至高公局，監察院今年2月提案彈劾張應當，懲戒法院合議庭火速裁定張應當停止職務。

高公局副局長彭煥儒表示，依照法定規定，懲戒法院的裁定送達主管機關的隔日，就必須執行停止職務。交通部在昨天收到公文，因此高公局昨天也立即辦理相關公務程序，發出停職令，要求張應當停止職務，他也開始辦理離職手續。今天早上已經全部辦理完成，包括停職令等文件也都已簽收，今天起生效，目前已經離職。

彭煥儒坦言，該員考上高公局，高公局也有掌握其在之前在台中市政府曾被停止職務，但停止職務並不等於剝奪報考公職的權利，他是依照規定報考公職、填志願，並錄取到高公局，高公局也曾經進一步釐清，例如在停職期間是否可以報到等問題，一切都依法辦理。

彭煥儒表示，該人員到職後，分發的單位是在交通管理組，高公局並沒有收到女性員工特別的反映。至於平常的工作表現，整體來說是正常的，在訓練期間本來就有相關規範，也依照制度進行管理。