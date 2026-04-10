取消京華城20%容獎？　蔣萬安：專案小組調查後會做出決定

▲台北市長蔣萬安出席總質詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案一審遭判17年、褫奪公權6年，判決書今（10日）公開。針對市府核定予京華城的細部都市計畫20%容積獎勵，認定為不法容獎，蔣萬安說，都發局、法務局即刻研究，待鼎越陳述完意見後，後續在就會啟動專案小組做出決定。

針對完整版判決書於今日公開至判決書系統、共有391頁。根據判決書，都發局於2021年10月12日上簽將本案都市計畫細部計畫案公告發布實施，被告彭振聲於同年10月20日以被告柯文哲之授權章核章決行。

北市府於2021年11月1日核定公告、2日生效，京華城公司取得本案土地最高20％不法容積獎勵，並於同日將本案土地所有權登記移轉予鼎越公司。鼎越公司也因此取得價值121億545萬6748元之不法容積利益。

許淑華說，京華城案判決書全文公開上網，京華城20%容積獎勵的部分是否會直接取消？蔣萬安說，昨天講過，只要獲知完整判決內容，會請都發局、法務局即刻研究，今天會依照《行政程序法》第39條，發文鼎越要求陳述意見，後續在程序上就會啟動專案小組做出決定。

許淑華追問，市政府會「主動」取消這個20%容積獎勵？蔣萬安說，依法還是要讓程序完備，因此會要求鼎越來陳述意見，後續專案小組調查後就會做出決定。

