山友登南投金礦山...右眼受傷無法行走！空勤直升機吊掛送醫

▲▼兩名外籍山友至南投攀登金礦山，男山友因右眼不慎受傷視力模糊無法行走立即報案協助，南投消防局獲報後申請空勤直升機吊掛救援。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

兩名外籍山友前往南投縣信義鄉攀登金礦山，其中一名男山友因右眼不慎受傷無法行走，另名女山友怕意外發生打電話求援，南投縣消防局獲報後申請空勤直升機救援，今上午台中清泉崗駐地派出直升機前往救援吊掛，在10；38分順利降落竹山消防訓練中心，由救護車送醫救治。

空中勤務總隊清泉崗駐地，今(10)日上午接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行南投縣信義鄉中央金礦山屋外籍男女登山客各一名，其中男性山友右眼受傷、視力模糊無法行走申請空中救援。接獲總隊下令後規劃派遣黑鷹直升機編號NA-70 9號機執行任務，由正駕駛張志豪、副駕駛蘇明建、機工長曾元宏，消防署特搜隊員蘇明焜、陶志偉出勤。

上午09:27時由台中清泉崗機場起飛，爬升至 10000呎定向目標區，於 10:05時抵達目標區，經空偵確認經空偵確認風場、幅員及周邊環境狀況並評估飛機馬力後，於10：19時進入金礦山山屋吊掛地點由特搜隊員陶志偉吊掛出艙，於 10：23 時完成救援起飛定向竹山消防訓練中心，於10：38 時落地 將傷患交由救護車轉送醫院，隨即返回清泉崗機任務圓滿完成。