聯結車超載肥料把休旅車壓成廢鐵　母子1死1傷...家屬點頭不究責　

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區東山路2年前發生一起重大車禍，一名蘇男駕駛肥料車超載、超速導致翻覆，將廖姓母子檔駕駛的休旅車壓成廢鐵，廖女經搶救23天仍宣告不治，吳男奇蹟救回一命。中院近日判決出爐，考量雙方已經調解完畢，家屬同意不追究刑事責任，判處5月徒刑、緩刑2年。

▲▼2024年3月，一名蘇男駕駛肥料車翻覆，把廖姓母子檔駕駛的休旅車壓成廢鐵。（圖／記者許權毅攝）



2024年3月10日，蘇男（59歲）駕駛恩碩交通公司的營業聯結車（載運肥料）沿著東山路往市區方向前進，行經一處彎道時，因為車輛超載又超速，車輛失控翻覆，正巧廖女（43歲）駕車載著兒子吳男（19歲）於該處，整輛車遭肥料車與上頭土料壓扁。

廖女跟吳男被送醫搶命，無奈廖女因外傷性腦損傷、蜘蛛膜下腔出血、缺氧性腦病變、腦水腫、雙肺挫傷、兩側血胸、腹部挫傷併肝臟撕裂傷、腹內出血、全身多處骨折、尿崩症、高血鉀、兩側遲延性氣胸，導致創傷性休克併多重器官衰竭，於4月1日、搶救23天後仍宣告不治；吳男則受有開放性顱骨骨折併顱內出血、多處頭皮及下巴撕裂傷之傷害。

蘇男當時否認有過失，稱是車輛無法煞車導致，但公司反駁，車輛都有定期保養；維修車廠則證稱，僅有發現右前輪風管轉接頭有斷裂，但無煞車故障，應該是車輛車速，加上煞車不恰當才導致車輛失控。另，過磅單也證明，該車有超載事實。

▲▼廖母原本要載兒子到市區補習，結果遇到死劫。（圖／記者許權毅攝）



經台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定結果，認定蘇男於雨天超速、超載行駛，於下坡彎道不明原因失控翻覆，撞擊前方車輛，是肇事主因，被害人無肇事責任，檢方依過失致死罪起訴蘇男。

台中地院考量，蘇男與廖女家屬已經達成調解，並且賠償完畢。廖女家屬同意不追究過失致死責任，並且吳男已經撤回過失傷害告訴。審酌蘇男遭吊銷駕照、12年不得再開車，依照過失致死罪處5月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

▲該車受損程度相當離譜。（圖／記者許權毅翻攝）