京華城馬屁簡訊曝「小沈小氣捐210萬」　朱亞虎簡訊狂虧老闆

▲沈慶京的左右手朱亞虎對李文宗、蔡壁如、張哲揚傳送的簡訊內容成為定罪的關鍵證據之一。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉品辰／台北報導

前台北市長柯文哲京華城案日前一審宣判，判決書全文今天（10日）正式公告上網，判決書披露，柯文哲於市長辦公室密會威京集團沈慶京後，約定京華城方面透過政治獻金方式行賄柯文哲，而大事抵定後，沈慶京的左右手、鼎越開發董事長朱亞虎，傳訊給代表柯文哲的同學、時任捷運公司董事長的李文忠，成為法院定罪的證據之一，而兩人高來高去、互拍馬屁的簡訊內容現在也曝光。

「七人各30萬」 210萬政治獻金來源曝光

判決書指出，2020年3月23日，威京集團主席沈慶京在台北市松山區東興路的辦公室內，指示相關人員籌措資金。隨後由張志澄、朱亞虎等人安排，透過洪秀鳳、陳秀桃、童中白、黃淑雯、劉芷安、陳俊源及張志澄等7個人頭，各自領取30萬元現金，再以每人30萬元政治獻金的名義，在3月24日至26日之間匯入民眾黨政治獻金專戶。法院認定，這筆合計210萬元的款項就是賄款，只是透過政治獻金的形式掩飾。

▲李文宗在京華城等案台北地院一審宣判中，所涉收賄罪獲判無罪，但公益侵占罪、背信罪合併判刑4年6月。（圖／記者黃哲民攝）

關鍵簡訊曝光 「小沈十分小氣的捐了210萬」

判決書進一步揭露，210萬元匯款完成後，朱亞虎在109年4月1日傳出一則關鍵簡訊，內容寫道：

「小沈十分小氣的捐了210萬（七人、依規定每人30）要用我的名字，但是我絕對不會領情省稅、必須向您說明、我領他薪水必須依他的命令做事、弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾、而我也絕對不會在以後任何事情麻煩您來做、因為我會嚴守分際及道義更不會傷到市府團隊那曾經是我鍾愛的團隊！」

這封簡訊分別傳給時任北捷董事長李文宗、前市長辦公室主任蔡壁如，以及時任北市府秘書長張哲揚。判決指出，朱亞虎同時附上7名捐款人的匯款名單，讓李文宗確認這些政治獻金實際上來自沈慶京，以證明款項已經交付。

李文宗回覆簡訊 「市長和我們都心存感激」

判決書也記錄2020年4月5日的回覆簡訊，李文宗回覆朱亞虎：

「長輩友人涓涓襄助，市長和我們都心存感激，而將軍憂國憂民之心，吾輩銘感五內，您身體健康、含貽弄孫、闔家團聚才是我們衷心期盼，謝謝您，弟文宗」

法院認為，這段訊息顯示李文宗已知悉210萬元款項來源，並代表表達感謝之意，進一步佐證柯文哲方面對該筆資金的知情與收受情形。

簡訊內容成關鍵證據 法院認定賄款成立

法院在判決中指出，沈慶京指示交付款項、朱亞虎透過簡訊說明金流來源，再到李文宗回覆致謝，整串訊息與匯款紀錄相互印證。法官認定，這筆210萬元並非單純政治獻金，而是透過多人分拆匯款方式，製造合法捐款的表象，以掩飾實際行賄的事實，因此成為本案認定賄賂的重要證據之一。