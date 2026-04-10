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李在明痛批以軍暴行！轉發「虐童拋屍」影片：和猶太人受虐無不同

▲▼南韓總統李在明6日在青瓦台召開並主持國務會議。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明6日在青瓦台召開並主持國務會議。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

針對以色列空襲黎巴嫩，南韓總統李在明近日在社群平台X轉發一段影片，內容指稱疑似以色列軍人虐待巴勒斯坦兒童，引發爭議。該影片據稱拍攝於2024年，以軍在加薩或約旦河西岸行動期間出現「將遺體從建築物頂樓推落」的畫面。李在明發文強調「人類尊嚴不可妥協」，並將戰時暴行與歷史上的大規模迫害相提並論。

根據《韓聯社》，李在明今（10）日在社群平台X分享一則貼文，內容附有影片連結，並聲稱影片畫面為「以色列國防軍（IDF）對巴勒斯坦兒童施以酷刑後，從屋頂推下致死」。李在明隨後發文表示，「戰爭狀態殘殺民間人士的行為，與歷史上包括強徵慰安婦、猶太人大屠殺等性質『並無不同』，人權與人類尊嚴是「不可妥協的最高價值」。

他進一步補充指出，該影片據稱為2024年9月發生的事件，並提及美國白宮曾形容相關畫面「非常震驚」，且以色列方面亦曾展開調查。李在明強調，無論任何情境都必須遵守國際人道法，呼籲避免歷史悲劇重演。

▲▼南韓總統李在明透過X轉發分享疑似以軍虐待巴勒斯坦人的影片。（圖／翻攝自X）

▲南韓總統李在明透過X轉發分享疑似以軍虐待巴勒斯坦人的影片。（圖／翻攝自X）

不過，南韓國內輿論卻對李在明在社群平台分享該段影片的目的提出質疑，認為該段影片內容並非最近發生事件，恐有誤導國際的嫌疑，甚至引起外交紛爭。

對此，韓媒《News1》分析，李在明轉發的貼文作者聲稱畫面為「以軍對巴勒斯坦兒童施暴後再丟下樓」，但是卻未提供明確拍攝時間與地點。經查證，該影片內容與美媒《NBC》於2024年9月報導的影像相符，地點為約旦河西岸地區的一次以軍突襲行動。

《NBC》指出，畫面顯示以色列士兵在建築屋頂上拖動並推動疑似遺體，隨後將其從高處移下。報導同時提到，影片在2024年9月於社群平台流出，但無法完全確認拍攝時間。部分畫面顯示士兵對遺體有踢動行為，但並未證實貼文所稱「虐待兒童或將活體丟下」的說法。

另外，根據《路透社》與《BBC》等外媒當時報導，該次行動發生於約旦河西岸北部地區，當地建築曾遭以軍包圍與突襲，部分人員在衝突中死亡。目擊者描述，以軍其後將遺體從屋頂移下，甚至疑似以重型機具協助搬運。

美國白宮國家安全會議（NSC）官員當時亦曾對相關影像表示「非常震驚」，並強調若內容屬實，將要求以色列進行調查並追究責任。以色列軍方則回應，該事件「不符合軍方價值與行為準則」，並已展開調查。

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