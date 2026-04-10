月薪33萬科技夫偷吃新秘被抓包！荒唐喊：未婚妻...正宮心碎怒告

▲1名人妻辭職陪夫打拼，返家撞見半裸共眠還被叫外人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

真心換絕情！北部1名人妻小芳為支持丈夫阿開（均化名）事業，辭職遠赴大陸生活並照顧其前段婚姻女兒，未料疫情期間分隔兩地，某日她突襲返家，當場撞見丈夫與小三半裸共眠，阿開竟介紹對方是「未婚妻」，2人事後高調放閃、出國旅遊。士林地院認定已侵害配偶權，判阿開與小三連帶賠償小芳80萬元精神慰撫金。

判決指出，小芳與阿開於2018年結婚。為支持丈夫發展，小芳甚至遠赴深圳生活，並協助照顧阿開前段婚姻的女兒。2020年疫情爆發後，小芳暫回台灣，阿開則持續在深圳工作。直到2023年4月某日，小芳突然返回深圳住處，赫然發現阿開上半身赤裸，與全程用被單遮掩身體的女子同躺主臥室床上。

小芳震驚質問時，小三全程沉默，未發一語；更讓人錯愕的是，阿開竟當場稱呼對方為「未婚妻」，彷彿正宮才是外人，讓小芳當場心碎。

事情曝光後，兩人不僅毫無收斂，反而更加高調。兩人在社群媒體公開標註「戀愛中」，互稱「另一半」、「神隊友」、「男主人」、「女主人」，還頻繁結伴出國旅遊，大方曬出親密合照。小三甚至登堂入室，將深圳住處內屬於小芳的私人物品與夫妻合照全部丟棄，改擺放自己的物品與兩人放閃照片，形同「全面接管」婚姻生活。

開庭時，不知羞恥的阿開辯稱通姦已除罪化，配偶權不受憲法保障，並反控小芳每月刷卡高達17萬元購買奢侈品，婚姻早已名存實亡；小三則主張，在被撞見前不知道男方已婚，且兩人已於2024年底分手。

不過法官並未採信，法官指出，大法官釋字第791號雖將通姦除罪化，但並未否定民法對配偶權的保障；此外，出入境紀錄顯示，兩人於2025年仍多次搭乘同班機出國，顯見關係並未中斷。

法官並審酌雙方經濟狀況，小芳為數位行銷公司業務副理，月薪約5萬元；阿開任職科技公司，月薪高達33萬元；小三從事新娘秘書，兩人行為已嚴重侵害配偶權，造成小芳極大精神痛苦，判決兩人須連帶賠償精神慰撫金80萬元，全案仍可上訴。