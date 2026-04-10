國中畢旅成奢華行！3天2夜「每人費用破1.4萬」　嚇退學生棄參加

▲南韓江原道春川市櫻花盛開。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一所國中最近公布畢業旅行費用，引發家長熱議。該校規劃前往江原道進行3天2夜行程，每名學生預估費用高達60萬6000韓元（約新台幣1.4萬元），在物價高漲下掀起「太貴是否該參加」的討論，不少學生甚至因負擔沉重萌生放棄念頭，也讓家長在「讓孩子留下回憶」與「經濟壓力」之間陷入兩難。

根據韓媒《朝鮮日報》，該所國中預計於下月27日至29日舉行畢業旅行，地點為江原道一帶，行程涵蓋參訪博物館，以及搭乘纜車、快艇（Jet Boat）、滑車（Luge）與牧場體驗等活動，甚至安排越野滑雪等「奧運體驗」項目。

校方公布的費用細項顯示，每人總費用為60萬6000韓元，其中包含遊覽車費12萬1000韓元、含早餐的住宿費15萬韓元、餐食費9萬7000韓元，以及門票10萬9000韓元等。

一名家長在網路社群發文表示，原本打算讓孩子參加，但看到費用後直呼「有點傻眼」，質疑住宿、餐費和交通真的值這個價嗎？據了解，部分學生也因費用過高而傾向不參加。該名家長坦言，「這是孩子第一次畢業旅行，還在考慮要不要說服他去」。

校方則在通知中說明，實際費用可能因參加人數不同而有所變動，若學生因個人因素取消參加，部分費用如交通費將無法退還。

▲南韓某中學的畢業旅行費用一個人超過60萬韓元。（圖／翻攝自韓網）

相關貼文曝光後，引發網友兩極反應。有意見認為，「通膨再怎麼誇張，國內3天2夜旅遊要價60萬韓元還是太誇張」、「如果有兩個小孩，負擔真的很沉重」；也有家長分享實際壓力，指出除了團費以外，還需額外準備衣物與零用錢，「聽說也有學生不去，自己也在猶豫要不要讓孩子參加」。

不過，也有網友持不同看法，認為現今畢業旅行多為體驗型行程，加上住宿品質提升與安全預算增加，費用自然上升，「和以前十幾個人擠一間房、只去國立公園或寺廟等古蹟還是免費景點的時代已經不同」。

事實上，南韓校外教學費用近年持續攀升，相關爭議並非首次出現。過去曾有學校規劃每人超過100萬韓元的行程，甚至部分特殊學校安排海外畢業旅行，費用突破400萬韓元。隨著海外體驗需求增加、消費水平提升，目的地逐漸從南韓國內擴展至日本、中國、美國等地，也使整體費用水漲船高。

從近期各地家長在社群平台的討論來看，類似情況並不少見。有家長指出，高中生出國畢業旅行自費需約120萬韓元，孩子因體諒家境而選擇不參加，讓人感到心疼；也有人直言，即使是國內行程，費用動輒80萬韓元，「沒錢連回憶都給不起」，凸顯高物價時代下，教育活動支出已成為家庭新的壓力來源。