白宮淪戰鬥擂台！拜登之子點名川普兒「鐵籠對決」　世仇成格鬥秀

▲美國前總統拜登之子韓特離開位於洛杉磯的聯邦法院。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

在美國即將迎來建國250週年之際，一場結合政治與娛樂的話題意外引爆討論。美國前總統拜登之子韓特（Hunter Biden），公開向現任總統川普兩名長子小唐納（Donald Trump Jr.）與艾瑞克（Eric Trump）發出「鐵籠對決」挑戰。若成真，將成為史上首見的政治家族對打場面，引發外界高度關注。

根據《路透社》、《今日美國》，事件起於韓特近日在一段影片中透露，他接到保守派社群媒體評論員卡拉漢（Andrew Callaghan）來電，對方稱正嘗試籌劃這場跨界格鬥賽。韓特當場回應，「只要他能辦成，我100%會參加」，甚至補充即使最終無法促成比賽，「我還是會到場」，態度相當積極。

卡拉漢事後受訪時則表示，他認為韓特的說法「帶有玩笑性質」，但仍願意促成這場對決，前提是川普兩名長子願意「參與這場對等的格鬥」。截至目前為止，小唐納與艾瑞克皆未在社群媒體上回應挑戰，川普集團與白宮也未對此發表評論，使整起事件仍停留在話題階段。

報導指出，這場潛在對決的曝光，正值韓特宣布將出席4月底在鳳凰城、聖地牙哥與新墨西哥州阿布奎基舉辦的「C5 Carnival」活動。外界解讀，相關發言也可能帶有宣傳意味。

值得注意的是，韓特過去與川普家族的恩怨已非首次浮上檯面。2025年，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）曾因韓特在訪談中聲稱她是透過已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）認識川普，而揚言提告，並批評該說法「虛假且具誹謗性」，顯示雙方關係長期緊張。

分析認為，若這場「鐵籠對決」最終成行，將形同政治版的娛樂秀，不僅可能模糊政治與流行文化界線，也讓人聯想到過去未能實現的科技富豪對決，例如祖克柏（Mark Zuckerberg）與馬斯克（Elon Musk）曾傳出籌辦格鬥賽，但最終不了了之。

此外，白宮已規劃於6月14日舉辦終極格鬥冠軍賽（UFC）相關活動，作為建國250週年系列慶典之一。不過該活動將由專業選手參與，與韓特拋出的政治家族對決性質截然不同。