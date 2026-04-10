黑心通訊行「假刷卡真洗錢」　53人背債4千萬「被剝到見骨」

▲▼刑事警察局南部詐欺偵查中心近日破獲一個詐騙集團勾結水房打造「假刷卡換現金」陷阱。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

刑事警察局南部詐欺偵查中心近日破獲一個由郭姓男子主導的詐騙集團，竟勾結水房打造「假刷卡換現金」陷阱，專挑已被榨乾的被害人下手，短短時間害53人背上高達4018萬元卡債，手段之狠宛如「剝皮剝到骨」。

警方調查，該集團先以「假投資」、「假交友」話術誘騙被害人投入資金，待存款被掏空後仍不罷手，反而進一步慫恿被害人向銀行申請提高信用卡額度，榨出最後一滴價值。

接著，詐團將人帶往郭嫌在高雄經營的通訊行，進行所謂「刷卡換現金」，實際上卻是虛構交易套現，先從中抽取高額手續費狠撈一筆。被害人好不容易拿到的現金，隨即又被指示交給車手，或轉為虛擬貨幣匯出，整個流程宛如精密「榨乾機器」，讓人越陷越深，手法形同「二次詐騙」，被害人不僅血本無歸，還倒欠銀行鉅額卡債，人生幾乎被徹底摧毀。

專案小組蒐證多時後，兵分多路前往高雄、新北、桃園等地同步收網，一舉拘提郭嫌夫妻及仲介成員等21人到案，並查扣不動產1棟、現金192萬元、5輛轎車，以及8台刷卡機與大批交易資料。

不過郭嫌等人落網後避重就輕，對關鍵金流交代不清。警方表示，後續將持續擴大追查是否還有更多被害人，並釐清整體犯罪網絡，全案已依加重詐欺、洗錢防制法及組織犯罪條例移送偵辦。