別被目標綁架！歐美超夯「微健走」：5分鐘小確幸也能累積健康

▲與其硬擠一大段時間，不如將運動融入現有的生活作息中。透過微健走隨手抓出空檔累積運動量，也更容易養成持之以恆的習慣。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者張芳瑜／綜合報導

健走本該是放鬆身心的活動，但當你滿腦子只專注於達到特定步數時，往往會演變成一種壓力，這或許也是為什麼你不再期待傍晚的散步，甚至因為想到要花大把時間達標就索性放棄。國外網站《Bustle》文章中提到，為了讓每日的走路計畫變得更輕鬆，許多TikTok創作者開始推廣「微健走（Micro-walks）」的概念，透過將長距離步行拆解成零星的小片段，讓達標變得毫不費力。

TikTok創作者@baileeyy_nicole分享，過去她總在一天結束前拼命趕進度，像是在參加小型馬拉松一樣讓自己筋疲力盡，但她現在發現「微健走」才是長久之計。她表示：「這讓目標變得更容易達成。就像吃掉一頭大象得一口一口慢慢來，這對我的幫助真的很大。」

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「微健走」的神奇之處

如果你好奇那些每天能走路一小時以上的人是怎麼做到的，秘訣可能就在於微健走。創作者@smiley.ryli在TikTok上提到，她習慣在繁忙的日程中安插四次15分鐘的散步，輕鬆湊滿一小時；當然，你也可以根據自己的節奏自由分配。

美國連鎖健身俱樂部TheEdgeFitnessClubs的NASM認證私人教練艾妮·湯瑪斯（AineThomas）指出，微健走能有效降低運動的心理門檻。她解釋：「與其硬擠出一大塊時間，不如將運動融入現有的生活作息中。隨手抓出5到10分鐘的空檔，累積起來的運動量相當可觀，也更容易讓你養成持之以恆的習慣。」

無論你的目標是每天一萬步還是五千步，微健走都能讓這些數字無縫嵌入日常生活中。更重要的是要記住：即便只是短暫走幾分鐘，也絕對比完全坐著不動來得好。

這是因為微健走不僅是為了累積步數，更是一種心理調節與呼吸新鮮空氣的機會。湯瑪斯對《Bustle》表示：「微健走可以作為心靈的重開機鍵，幫助減輕壓力、提高專注力，對於整天坐在辦公桌前的族群特別有效。出門曬曬太陽也能提振情緒、促進身心健康，抵銷久坐帶來的負面影響。」

在健康效益方面，只要總時長和強度相近，分次進行的微健走與一次性長跑的效果其實是不相上下的。

如何將微健走融入生活

如果你嚮往晨間散步，卻因為趕著上班無法抽出半小時，不妨改成10分鐘的快閃健走。這能幫助你打破「只有長距離走路才算運動」的迷思。

接著，你可以在午休時增加5分鐘步行，或在會議間隙繞著街區走一圈，餐後再進行一段短距離散步。湯瑪斯建議：「你也可以建立一些簡單的小習慣，像是把車停遠一點、改爬樓梯，或是邊打電話邊走路。尋找生活中任何可以動起來的小機會，成果會讓你驚艷。」

微健走雖然能幫你達成一萬步的目標，但湯瑪斯也提到，若是以一般健康為目的，初期將目標設定在4,000到6,000步也是很好的開始，重點在於「規律性」。一旦掌握了微健走的技巧，你會發現增加日常活動量其實一點都不難。