　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別被目標綁架！歐美超夯「微健走」：5分鐘小確幸也能累積健康

▲▼健走,走路,散步,健康,日常,習慣,運動。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲與其硬擠一大段時間，不如將運動融入現有的生活作息中。透過微健走隨手抓出空檔累積運動量，也更容易養成持之以恆的習慣。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

健走本該是放鬆身心的活動，但當你滿腦子只專注於達到特定步數時，往往會演變成一種壓力，這或許也是為什麼你不再期待傍晚的散步，甚至因為想到要花大把時間達標就索性放棄。國外網站《Bustle》文章中提到，為了讓每日的走路計畫變得更輕鬆，許多TikTok創作者開始推廣「微健走（Micro-walks）」的概念，透過將長距離步行拆解成零星的小片段，讓達標變得毫不費力。

TikTok創作者@baileeyy_nicole分享，過去她總在一天結束前拼命趕進度，像是在參加小型馬拉松一樣讓自己筋疲力盡，但她現在發現「微健走」才是長久之計。她表示：「這讓目標變得更容易達成。就像吃掉一頭大象得一口一口慢慢來，這對我的幫助真的很大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「微健走」的神奇之處

如果你好奇那些每天能走路一小時以上的人是怎麼做到的，秘訣可能就在於微健走。創作者@smiley.ryli在TikTok上提到，她習慣在繁忙的日程中安插四次15分鐘的散步，輕鬆湊滿一小時；當然，你也可以根據自己的節奏自由分配。

美國連鎖健身俱樂部TheEdgeFitnessClubs的NASM認證私人教練艾妮·湯瑪斯（AineThomas）指出，微健走能有效降低運動的心理門檻。她解釋：「與其硬擠出一大塊時間，不如將運動融入現有的生活作息中。隨手抓出5到10分鐘的空檔，累積起來的運動量相當可觀，也更容易讓你養成持之以恆的習慣。」

無論你的目標是每天一萬步還是五千步，微健走都能讓這些數字無縫嵌入日常生活中。更重要的是要記住：即便只是短暫走幾分鐘，也絕對比完全坐著不動來得好。

這是因為微健走不僅是為了累積步數，更是一種心理調節與呼吸新鮮空氣的機會。湯瑪斯對《Bustle》表示：「微健走可以作為心靈的重開機鍵，幫助減輕壓力、提高專注力，對於整天坐在辦公桌前的族群特別有效。出門曬曬太陽也能提振情緒、促進身心健康，抵銷久坐帶來的負面影響。」

在健康效益方面，只要總時長和強度相近，分次進行的微健走與一次性長跑的效果其實是不相上下的。

如何將微健走融入生活

如果你嚮往晨間散步，卻因為趕著上班無法抽出半小時，不妨改成10分鐘的快閃健走。這能幫助你打破「只有長距離走路才算運動」的迷思。

接著，你可以在午休時增加5分鐘步行，或在會議間隙繞著街區走一圈，餐後再進行一段短距離散步。湯瑪斯建議：「你也可以建立一些簡單的小習慣，像是把車停遠一點、改爬樓梯，或是邊打電話邊走路。尋找生活中任何可以動起來的小機會，成果會讓你驚艷。」

微健走雖然能幫你達成一萬步的目標，但湯瑪斯也提到，若是以一般健康為目的，初期將目標設定在4,000到6,000步也是很好的開始，重點在於「規律性」。一旦掌握了微健走的技巧，你會發現增加日常活動量其實一點都不難。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
610 2 1374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
巴基斯坦「首都高度戒備」萬人維安　美伊談判將登場
賣掉愛女豪車！吊車大王「2000萬超跑也要賣」　低調曝與胡瓜
快訊／騎士路口左轉遭撞　翻滾數圈落地慘死
白沙屯媽祖進香「累了請上車」小心踩雷　最高罰9000元
稱鄭習會「大利多」將化為選票　鄭麗文：執政後邀習來台北走走
京華城馬屁簡訊曝「小沈小氣捐210萬」　朱亞虎簡訊狂虧老闆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最乾淨餐飲店「名單超狂曝光」　刷一排員工掛保證：沒看過小強

白沙屯媽祖香燈腳「14年暴增50倍」　童綜合提醒：這3件很重要

白沙屯媽祖將起駕！醫師親授健康錦囊　5點助香客保健康

勞動節3天連假首次全國放假　國道祭高乘載、匝道封閉

台中狼處長「性騷遭開除」又考進交通部　高公局：今起停職

別被目標綁架！歐美超夯「微健走」：5分鐘小確幸也能累積健康

搶救15萬外送員！花蓮慈院分享「嬋柔伸展」　4招告別手麻背痛

針眼3個月不退超瞎原因曝　男臉貼私密處吞吐「眼睛染菜花」　

白沙屯媽「放頭旗」進香正式展開　86歲爐主「缺席」兒曝原因　

「台鐵假期」拚今年底前上架　釋出對號座位+優惠

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

承諾讓台商「結束委屈」　鄭麗文高喊重返執政、台下激動叫好

李玉璽「被說換老婆」嚇瘋解釋 蔡昌憲獲愛妻封「短腿張凌赫」

簡千翔含淚退出民眾黨！批制度走鐘因人設事　理念不同漸行漸遠

鄭麗文上海感嘆　「給和平時間一切都有可能」

李多慧證實有「韓國球團高薪挖角」　曝拒絕原因：我真的喜歡在台灣工作

最乾淨餐飲店「名單超狂曝光」　刷一排員工掛保證：沒看過小強

白沙屯媽祖香燈腳「14年暴增50倍」　童綜合提醒：這3件很重要

白沙屯媽祖將起駕！醫師親授健康錦囊　5點助香客保健康

勞動節3天連假首次全國放假　國道祭高乘載、匝道封閉

台中狼處長「性騷遭開除」又考進交通部　高公局：今起停職

別被目標綁架！歐美超夯「微健走」：5分鐘小確幸也能累積健康

搶救15萬外送員！花蓮慈院分享「嬋柔伸展」　4招告別手麻背痛

針眼3個月不退超瞎原因曝　男臉貼私密處吞吐「眼睛染菜花」　

白沙屯媽「放頭旗」進香正式展開　86歲爐主「缺席」兒曝原因　

「台鐵假期」拚今年底前上架　釋出對號座位+優惠

習近平午宴菜色與尼克森一樣　鄭麗文：他還向連戰、馬英九問候

Lisa曖昧貼身合照突曝光！男生是小3歲「泰版車銀優」　韓網暴動

花蓮學田國小全校學生20人！田徑聯賽3人獲獎　1人還奪雙冠

女上網交友投資被騙571萬　士林警埋伏逮56歲女車手畫面曝

柬埔寨國王「確診前列腺癌」！　在北京接受治療

撞擊畫面曝！直行黃牌重機遭鬼切小客車擊落　騎士多處擦傷送醫

巴基斯坦「首都高度戒備」萬人維安　美伊談判將登場

鄭麗文提「兩岸都是中國人」能認同？　蔣萬安一句話反擊綠議員

牽線「滿堂紅」幫詐團漂白黑錢5287萬　幕後共犯拘提偵訊中

預測民進黨2026選情「3核彈」　楊蕙如：一顆引爆5縣市版圖將下修

【傻眼片】救護車路口停下！　停等騎士以為「被禮讓」瀟灑騎走

生活熱門新聞

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

吊車大王父女同框！　賣車原因曝

外傭新制挨批加劇不平等　勞動部強硬：4／13上路

吊車大王「2000萬超跑也要賣」　低調曝胡瓜關係

柯市府公務員對話曝　法官：承受巨大壓力

年輕女生戴「1配飾」擔心太老氣！一票搖頭

板橋私幼園長強脫女童衣褲　教育局公布校名：已停職並函送

待用餐沒肉遭負評　7年善心店家心寒發聲

坐捷運與男子對到眼！她靠「脆」一天內找到人

今飆36度熱如夏　辛樂克可能轉強颱「大迴轉」

更多熱門

相關新聞

木瓜好處不只助消化！營養師一次說清楚

木瓜好處不只助消化！營養師一次說清楚

木瓜被稱為「萬壽果」，不只吃起來香甜，也因營養豐富成為不少人日常飲食的一部分。營養師高敏敏分享，木瓜無論當水果、入菜或打成果汁，都被視為兼顧美味與健康的好選項，教你一次看懂木瓜4大好處，同時教你辨別紅木瓜和青木瓜差異，也提醒5大族群吃之前要更留意！

陸血吸蟲病4月起進入高發季 警惕不起眼小螺！接觸10秒即感染

陸血吸蟲病4月起進入高發季 警惕不起眼小螺！接觸10秒即感染

紅豆功效有哪些？6大好處＋禁忌一次看

紅豆功效有哪些？6大好處＋禁忌一次看

把運動當作長期投資

把運動當作長期投資

補充膠原蛋白的5種食材

補充膠原蛋白的5種食材

關鍵字：

健走走路散步健康日常習慣運動

讀者迴響

熱門新聞

新莊「漂亮老闆娘」影像曝光　年輕人當場擼豆漿

FedEx司機擄殺7歲童！錄音曝冷血勒斃過程

快訊／普丁宣布停火　傳俄特使赴美會談

收視女王跌落神壇！孫儷搭吳慷仁新劇慘敗

新莊年輕人揭「店內擼豆漿」原因　不是闆娘太美

G級網美成「人體液壓機」　210萬人追看

瘋傳鄭麗文隨行「最大亮點是她」

四寶媽曬哺乳照「送17Pro Max」　律師：是詐騙

跑山獸爆「擋人財路」被攻擊　教官真實身分曝光

中職最正MC「衣服整件透視」

辛樂克將生成恐達中颱　初估路徑「大迴轉」

白沙屯起駕倒數！「累了請上車」頻傳取消　原因曝光

伊朗新領袖誓言復仇　荷莫茲進入管理新階段

陸16歲癱女誤買鄧紫棋台北門票遭拒退

新北幼兒園女童遭脫衣施暴　家長揭監視器淚問：怎麼原諒？　

更多

最夯影音

更多
全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了

全紅嬋被罵肥淚崩　戳破中國跳水隊塑料姐妹情　陳芋汐、陳藝文竟是網暴群組成員　官方出手了
沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

沉浸夜上海！鄭麗文登遊船　累喊：今天爬的樓梯真多

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

印度移工真的要來了！勞動部：首批「今年可能引進」

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

以色列「屠殺式空襲」黎巴嫩　釀250死10分鐘連轟100處

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

小S吐心聲「沒什麼能擊敗我了」　一週夢到大S五次...傳訊跟她說話

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面