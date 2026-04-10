開齋嘉年華華醫登場　台南打造多元文化友善城市

▲中華醫事科技大學舉辦開齋嘉年華，展現台南多元文化與友善氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

象徵喜悅與重生的開齋節，在台南熱鬧展開！中華醫事科技大學10日舉辦「歡慶開齋嘉年華」暨「東南亞美食體驗工作坊」，台南市副秘書長徐健麟代表市長出席，與校方共同揭幕，透過節慶活動讓在地與外籍朋友齊聚交流，展現城市多元文化的包容與溫度。

徐健麟表示，市府持續致力打造友善多元的生活環境，希望讓在台南工作與求學的外國朋友，都能感受到如家般的溫暖。透過開齋節等文化活動，不僅讓穆斯林朋友感受節慶氛圍，也促進不同文化間的理解與尊重。

台南市勞工局長王鑫基指出，台南外籍人口逐年增加，其中印尼籍移工占相當比例，多數信仰伊斯蘭教。開齋節對穆斯林的重要性如同華人農曆新年，此次活動讓外籍朋友在異鄉也能共享節慶喜悅，同時結合移民署、警察局、衛生局及消防局等單位，透過寓教於樂方式宣導在台生活法規，提升安全與權益認知。

活動內容精彩多元，由華醫太鼓社揭開序幕，並安排印尼舞蹈表演、開齋祈福飯儀式與闖關活動，現場氣氛熱烈。其中最受矚目的「東南亞美食體驗工作坊」，由餐飲系教師黃裕文帶領，結合國際廚藝團隊與外籍生共同製作創意料理，將台南在地食材與東南亞風味融合，包括關廟鳳梨入菜的泰式椒麻炸雞、白河蓮子打造的薑黃飯、大內樹薯燉牛腩、官田雞肉紅咖哩料理及學甲鱸魚越式風味料理等，讓參與者透過味覺體驗文化交流。

現場也貼心舉辦慶生會，為在台過生日的外籍朋友送上祝福，增添人情味。活動不僅讓外籍朋友一解思鄉之情，也讓在地民眾更認識不同文化，拉近彼此距離。

勞工局表示，未來將持續推動移工與境外生關懷服務，包括全國首創的「境外生訪視關懷服務」，從勞動權益到生活適應提供全面支持。透過多元文化交流活動，讓台南成為更溫暖、包容的城市，讓每一位在此生活的人都能安心扎根。