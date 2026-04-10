賴清德揭牌國家級研究中心　台南打造機器人研發重鎮

▲國家智慧機器人研究中心於台南沙崙揭牌，象徵AI產業發展邁入新階段。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南沙崙再添國家級建設！為推動「人工智慧之島」戰略，國家科學及技術委員會10日於沙崙智慧綠能科學城舉行「國家智慧機器人研究中心」揭牌典禮，由總統賴清德親自主持，台南市長黃偉哲、國科會主委吳誠文及產官學界代表共同見證，象徵台灣智慧機器人發展邁入全新階段，也進一步鞏固台南在AI產業鏈的關鍵地位。

賴清德表示，面對人工智慧時代來臨，政府正推動「AI新十大建設」，包含建置國家級算力與資料中心、培育至2040年達50萬名AI應用人才，以及促進區域均衡發展與強化電力基礎建設。同時聚焦機器人、矽光子與量子運算三大關鍵技術，推動AI深入各產業與日常生活，打造完整AI生態系。

賴清德指出，智慧機器人研究中心將成為技術研發引擎與跨域人才匯聚平台，串聯沙崙、六甲與柳營等基地，推動研發成果落地應用。他也強調，未來AI發展須兼顧資安、隱私與社會信任，期盼台灣成為全球可信賴的AI與機器人合作夥伴，並把握未來關鍵十年，從台南出發邁向智慧應用新時代。

黃偉哲表示，行政院已將台南定位為國家智慧機器人研發重鎮，以沙崙智慧綠能科學城與工研院六甲院區為雙核心，整合中央與地方資源推動產業發展。市府近年也積極將智慧科技導入城市治理，例如運用無人機進行防疫作業，以及導入巡檢機器人提升效率，展現AI應用成果。

國科會主委吳誠文指出，台灣在智慧製造領域具備世界級實力，透過研究中心平台，將整合製造與創新研發，並透過國家實驗研究院支持學界投入前瞻技術研究。該中心設於沙崙AI創新應用大樓及機器人驗測與訓練基地，將扮演技術整合與產業鏈串聯的關鍵角色。

台南市經發局表示，台南在智慧機器人零組件領域已具備完整基礎，並透過「智慧機器人應用SIG」串聯超過130家企業，未來將以沙崙為核心，連結六甲工研院與柳營科技園區，形成研發、應用與製造整合的產業聚落，強化在「大南方新矽谷S廊帶」的戰略位置。

市府指出，隨著沙崙智慧綠能科學城與AI創新應用大樓發展成熟，台南已逐步建構完善產業環境，未來將持續優化投資條件，吸引企業與人才進駐，帶動產業升級與經濟成長。