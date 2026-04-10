陸官媒曝習近平全談話與4點意見　「大陸台灣同屬一中」、歡迎台農漁產品

▲大陸官媒新華社釋出習近平在「鄭習會」全文談話以及四點意見。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

中共中央總書記習近平今（10）日上午在北京會見國民黨主席鄭麗文主。根據大陸官媒《新華社》稍早釋出完整內容，習近平指出國共兩黨領導人時隔10年再次會面，對兩黨關係與兩岸關係發展具有極其重要的歷史與現實意義。習近平列出4點意見，習以「大陸和台灣同屬一中」進行「一中」表述，而不是常出現的「海峽兩岸同屬一個中國」。另外，習近平也釋出明確民生經貿訊號，他指出，「歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。」最後呼籲國共要在堅持「九二共識」與反對「台獨」的政治基礎上，加強互信並發揮溝通平台功能。

官媒《新華社》稍早釋出習近平在「鄭習會」全文談話。中共中央總書記習近平10日上午在北京會見了鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。習近平對鄭麗文率團來訪表示歡迎。國共兩黨領導人時隔10年再次會面，對兩黨關係、兩岸關係發展具有重要意義。兩岸同胞同屬中華民族，包括台灣同胞在內的各族人民共同締造了統一的多民族國家，共同書寫了輝煌的中國歷史，共同創造了燦爛的中華文明，共同培育了偉大的民族精神，也鑄就了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文明不可斷的共同信念，引領中華民族自強不息、中華文明綿延不斷。

習近平強調，無論國際形勢、台海局勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢不會改變，兩岸同胞走親走近、走到一起的大潮流不會改變。兩岸同胞都期盼台海和平安寧，期盼兩岸關係改善發展，期盼生活更加美好，這是國共兩黨不可推卸的責任，也是攜手合作的動力。我們願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和社會各界人士一道，加強交流對話，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。

▲習近平提出四點意見，釋出民生經貿利多訊號：歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。（圖／記者陳冠宇攝）

習近平針對兩岸關係發展提出4點意見：

第一，堅持以正確認同促進心靈契合。兩岸同胞同根同源、同文同種、血脈相連，是休戚與共的命運共同體。一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。社會制度不同，不是搞分裂的藉口。國共兩黨、兩岸同胞要站穩民族立場，傳承弘揚中華文化，堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，增強做堂堂正正中國人的志氣骨氣底氣。

第二，堅持以和平發展守護共同家園。大陸和台灣同屬一個中國，中國是中華民族的共同家園。兩岸同胞要守護好、建設好這個共同家園，根本在於堅持「九二共識」、反對「台獨」，核心是認同兩岸同屬一個中國。家和萬事興。只要是有利於兩岸關係和平發展的主張我們都歡迎，只要是有利於兩岸關係和平發展的事我們都會盡力去做。“台獨”是破壞台海和平的罪魁禍首，我們決不姑息、決不容忍。國共兩黨、兩岸同胞要堅持民族大義，反對“台獨”分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定守護中華民族共同家園。

第三，堅持以交流融合增進民生福祉。發展兩岸關係的目標，是要讓兩岸同胞過上更美好的生活。我們將繼續秉持兩岸一家親理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。祖國大陸山河壯美、市場廣闊，歡迎台灣同胞常回家看看，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。國共兩黨、兩岸同胞要共同擴大兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞親情福祉。

第四，堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興。今年是孫中山先生誕辰160週年，振興中華、國家統一是他的畢生追求。今天我們已經成功走出一條中國式現代化道路，中華民族偉大復興勢不可擋。我們堅信，會有越來越多台灣同胞正確認識大陸社會制度和發展道路，深刻認識到台灣的發展前途在於強大祖國、台灣同胞的利益福祉繫於中華民族偉大復興。今年是大陸「十五五」開局之年，我們願同廣大台灣同胞共享發展機遇和成果、共同壯大中華民族經濟。國共兩黨要鞏固政治互信，保持良性互動，團結兩岸同胞，攜手共創祖國統一、民族復興的美好未來

習近平在講話中特別強調，無論國際形勢與台海局勢如何變化，中華民族偉大復興的大趨勢與兩岸同胞走親走近的大潮流都不會改變。兩岸同胞期盼台海和平安寧與生活美好，這是國共兩黨不可推卸的責任。我們願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各界人士加強交流對話，把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。

報導表示，中國國民黨主席鄭麗文則回應表示，兩岸人民同為炎黃子孫與中國人，理應攜手推進孫中山先生提出的振興中華目標。她強調，國共兩黨應在堅持「九二共識」與反對「台獨」的政治基礎上，加強互信並發揮溝通平台功能，推進兩岸民間、基層及經貿文化等各領域合作，增進人民福祉，共同開創兩岸關係的美好未來。

中共中央政治局常委王滬寧、蔡奇等參加了此次會見。