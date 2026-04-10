陳情函還沒到！柯文哲就批「送都委會」　速審速決210萬定罪原因曝

▲柯文哲遭判刑17年、褫奪公權6年（資料圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民、戴若涵／台北報導

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案、政治獻金公益侵占案、挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案、柯文哲政治獻金專戶申報不實案等案，遭檢方以4罪起訴，共求刑28年6月，過程歷經近2年檢辯攻防，台北地院3月26日宣判，將柯文哲判刑17年，褫奪公權6年。

回顧整起案件背景，京華城於2001年落成，威京集團2010年間申請土地使用分區變更，因不滿容積率計算方式，長期與北市府交涉，並向監察院陳情，2016年監察院糾正北市府，而京華城行政訴訟於2018年提起，威京集團要求爭取更高容積率，涉嫌透過北市議員應曉薇，多次召開協調會施壓北市府官員，歷經一番波折後，京華城原址容積率為560%，因北市府核給20%容積獎勵、30%容積移轉，全案容積率提高至840%。

台北地方法院3月26日針對京華城等案宣判，柯文哲因京華城土地違法容積獎勵案，被依照違背職務收受賄賂罪判刑13年、褫奪公權6年；政治獻金公益侵占案，被依照2個公益侵占罪分別判刑2年、3年6月；挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案，則被依照背信罪判處有期徒刑2年6月。以上合併應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。

▲法院認定沈慶京以210萬元向柯文哲行賄。（圖／記者徐文彬攝）

台北地院10日將柯文哲案判決書刊登上網，全文長達713頁，共27萬3312字。其中判決指出，台北地院10日將柯文哲案判決書刊登上網，全文長達391頁，共27萬3312字。其中針對違背職務收受賄賂罪部分，判決內容指出，柯文哲明知道沈慶京對北市府的訴求，以及當時行政訴訟仍在等待法院審理中，卻仍在這個時機點，收受沈慶京以政治獻金名義送上的210萬元賄賂，並將沈慶京掌控的京華城陳情案送往都委會研議。

判決指出，京華城與北市府行政訴訟進行中，都發局都市規劃科於109年2月21日接獲京華城公司就已為行政訴訟標的（回復120,284.39平方公尺樓地板面積）而提出的和解，要求北市府「自行與京華城合意即回復120,284.39平方公尺」。

都發局承辦人張懿萱為了回覆京華城的訴求，隨即於同年月24日、25日二度簽呈上陳，表示都發局立場於先前的計劃書內就已經明確載記，「京華城擬透過訴訟和解並提都委會研議爭取678.91％容積率，尚非本局同意。且上開二訴訟案前已均由內政部駁回京華城之訴，顯示本府尚無違失，倘本府同意與京華城進行和解事宜，恐招致社會聲浪批評本府圖利京華城之疑慮。」

但因簽呈內仍寫有「不同意研議」的內容遭退回，直到張懿萱刪除不同意提請都委會研議的段落，僅保留不同意辦理和解，宜續行訴訟並依法院判決辦理等內容後，該份簽呈才逐級通過，並於109年3月10日由柯文哲在上面批示「速審速決」，核定簽呈。

▲法院認為，柯文哲明知應曉薇建議的內容於法無據，卻仍將陳情案提送都委會研議 。（圖／記者徐文彬攝）

除此之外，柯文哲雖然知悉，應曉薇在109年3月10日的「臺北市議會第13屆第3次定期大會市長與議員座談會」（便當會）中，針對「京華城容積爭議案」的建議事項，京華城公司早已提出訴願，且經內政部於107年7月26日訴願決定駁回，京華城公司就刪除樓地板面積一情，與北市府正進行行政訴訟中，應曉薇建議的內容於法無據。

且當時京華城公司尚未提出陳情函送北市府，如果要提出陳情，也應該要依照相關注意事項、程序辦理，才符合規範、行政法的平等原則，但柯文哲卻在京華城公司還沒提出陳情函時就裁示，「有關京華城容積率疑慮，請陳情人將訴求方案函送都發局，俾提市都委會研議」，指示都發局長黃景茂要將還沒送入北市府的陳情函，提送都委會研議。

而沈慶京為了加速獲取本案土地最大容積的不法利益，於109年3月23日在威京集團主席辦公室內，下令匯款210萬元給柯文哲，利用7人名義從威京集團領取每人各30萬元現金後，在各以捐款政治現金30萬元的名義，於109年3月24日至26日分別以匯款或刷卡的方式，將錢轉入由柯文哲所掌控的民眾黨政治獻金專戶內。法院認定這210萬元為柯文哲以政治獻金名義收受的賄賂，依法判刑13年、褫奪公權6年。