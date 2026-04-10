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火燒南韓維修潛艦！艙內積水＋閃電爆炸狂冒火花　60歲女員工受困

▲▼南韓HD現代重工蔚山造船廠，一艘維修中的潛艦「洪範圖號」9日下午發生火災。（圖／VCG）

▲南韓HD現代重工蔚山造船廠，一艘維修中的潛艦「洪範圖號」9日下午發生火災。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓HD現代重工蔚山造船廠一艘海軍214級潛艦「洪範圖號」，昨（9）日下午整修期間突然發生火災，一名60多歲女性員工受困艙內，至今已進入第2天搜救，現場因多次爆炸、殘餘電流與積水導致救援受阻，至今仍生死未卜。維修期間多次閃燃爆炸，一名救援人員受傷。

根據《韓聯社》、《News1》，這起事故發生於9日下午1時58分，地點位在南韓HD現代重工業蔚山造船廠，一艘正在進行整修作業的南韓海軍214級（張保皋-II級，孫元一級）潛艦「洪範圖號」艙內突然起火。當時艦上共有47名作業人員，已有46人成功緊急撤離，但一名60多歲、負責清潔作業的女性下游合作廠商員工A某未能立刻逃出而受困艙內。

儘管搜救行動已持續超過一天，但因艙內環境複雜且危險，救援進度嚴重受阻。今（10）日凌晨起，艙內在排水與乾燥過程中多次出現爆炸與閃燃等情況，包括凌晨0時24分與1時30分均傳出爆裂聲響，其中配電相關設備甚至再度出現火光，需緊急撲滅。

由於事故發生後大量消防用水滯留艙內，加上電力系統仍可能殘留電流，救援單位從當天凌晨3時起以熱風機進行乾燥作業，以降低觸電與二次爆炸風險。不過，現場仍不時傳出短暫燃燒或殘火復燃，使得作業必須反覆暫停確認安全。

據悉，A某最後被發現的位置在潛艦1樓通往地下1樓第1輔助機械室的艙口附近，距離疑似起火的電池艙區僅約1公尺，且周邊佈滿電線、管線與燒毀殘骸，空間狹窄到僅容一人勉強進入，增加救援難度。

此外，現場在嘗試進一步破拆艦體結構時也曾發生二次爆炸，造成一名50多歲作業人員受傷送醫。另有公司人員在早期破拆過程中受到燒燙傷。救援單位指出，必須待艙內積水完全排除並確認無漏電風險後，才會重新展開全面進入救援。

消防單位表示，目前乾燥作業已接近完成，但仍需與造船廠方面共同確認電力與結構安全後，才能進行上層艙體拆除與正式救援。相關人員坦言，受限於現場複雜狀況與持續風險，「實際救出時間仍難以預估」。

另外，儘管目前仍無法確認女員工A某的狀況，但韓媒《紐西斯通訊社》推測其已處於停止呼吸心跳的狀態，認為如今恐怕凶多吉少。

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