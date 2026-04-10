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擋關便利貼v.s市長室電話　京華城案「6關鍵人壓力傳導鏈」曝光

▲▼柯文哲官司宣判後記者會-柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲京華城案柯文哲因犯違背職務收賄、公益侵占、背信等罪，合併判處17年徒刑。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉品辰／台北報導

台北地院日前就備受矚目的京華城案作出一審判決，前台北市長柯文哲因犯違背職務收賄、公益侵占、背信等罪，合併判處17年徒刑，今(10)日判決書全文終於正式刊登上網，其中揭露一段關鍵過程：京華城細部計畫草案送簽後，北市府副秘書長李得全認為於法未合，在公文上貼了一張黃色便利貼，上面指出容積獎勵應依法辦理，柯文哲市長室秘書知道後，竟直接打電話到時任都發局長黃景茂的辦公室，最終將「這是柯文哲要通過的案子」轉達給李得全。

判決書詳細還原出一條完整的壓力傳導鏈，從京華城相關人士沈慶京一方開始，經由中間人與市府高層層層傳話，直到原本提出不同意見的官員最後也放行，過程在判決書中幾乎全都有名有姓。

京華城容積暴增案　引爆圖利爭議

京華城案爭議，主要集中在都市計畫容積率的調整。原本基地的基準容積率為560%，後來在細部計畫與相關獎勵項目下，一路提高至840%。法院認定，其中包含20%的「韌性城市」容積獎勵缺乏法律依據，使開發商鼎越開發取得高達121億餘元的不法利益，因此構成圖利。在整個行政流程中，市府相關局處與決策層的簽核過程，也成為檢方與法院審查的重點。

一張黃色便利貼　副秘書長曾擋下公文

判決書指出，2020年10月27日，台北市都市發展局將京華城細部計畫草案送簽，公文在11月5日送到北市府副秘書長李得全。李得全審閱後認為內容「於法未合」，於是在公文上貼了一張黃色便利貼作為附簽，寫下意見，指出容積獎勵應依《土地使用分區管制自治條例》等既有規定辦理，並要求符合全市一致標準，準備將公文退回都發局。

▲京華城案「6關鍵人物壓力傳導鏈」曝光。（圖／記者葉品辰製）

▲6關鍵人物壓力傳導鏈。（圖／記者葉品辰製，點圖放大）

市長室電話出現　公文流程開始轉動

然而判決書記載，當京華城相關人士得知簽呈卡關後，隨即展開一連串關切。最初，威京集團前法務經理陳俊源透過通訊軟體向相關人士回報「副秘書長好像有看法」，接著直接聯絡柯文哲市長室秘書。

柯文哲市長室秘書隨即打電話到時任都發局長黃景茂的辦公室，訊息再由局長室秘書轉達給承辦人楊智盛，明確表示：「這份2020年10月27日的簽呈一定要通過。」

「市長要過的案子」　層層壓力往下傳

判決書指出，接到訊息後，黃景茂要求楊智盛親自去向李得全報告。隔天中午，楊智盛當面向李得全表示，京華城相關人士吳順民正在市府樓下等待，並提到「這是柯文哲要通過的案子」。

在這樣的壓力下，李得全隨後在原本的便利貼附簽下方補寫新的文字，加入「立體綠覆率100%」與「出流管制」等條件，並將公文繼續上呈。最終，該簽呈在2020年11月11日由柯文哲蓋章核決，使京華城細部計畫得以公告展覽並進入都委會審議程序。

判決書揭完整「壓力傳導鏈」

法院在判決書中幾乎完整還原整段過程，呈現出一條清晰的行政壓力傳導路徑：

沈慶京陣營 → 威京集團前法務經理陳俊源 → 柯市長室秘書 → 時任都發局長黃景茂 → 承辦人楊智盛 → 北市府副秘書長李得全。

從企業端到市府高層，再到實際簽核的官員，每一層都在判決書中被點名記錄。而這張原本試圖擋下案件的黃色便利貼，以及一通來自市長室的電話，也因此成為整起京華城案中，被法院認定最具象徵性的行政干預過程之一。

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