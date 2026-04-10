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大陸 大陸焦點 特派現場

AI考核將納入大陸教師資格考試及認證　2030建立全學段教育體系

▲AI,人工智慧,示意,科技。（圖／CFP）

▲人工智慧。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸教育部、國家發展改革委、工業和信息化部、科技部及國家數據局等五部門近期聯合印發《「人工智能（人工智慧，下同）＋教育」行動計劃》，旨在一體推進人工智能人才培養和應用創新，統籌謀劃基礎環境和創新生態建設，系統構建智能時代的教育體系。《行動計劃》提到，要提高廣大教師的智能素養與技能，將人工智能納入教師資格考試和認證內容。

《新華社》報導，行動計劃提出，圍繞課前、課中、課後教育教學全過程，加強智能教學系統應用，為教師減負增效；輔助教師開展作業管理，推進智能批改、答疑和輔導；利用智能技術分析課堂教學行為，幫助教師提升教學質量。

至於學生端方面，大陸將加快推動中小學人工智慧教育，納入地方課程體系，並制定不同學段的教學目標與內容，同時鼓勵跨學科教學及融入課後活動與實踐課程。

在高等教育部分，計劃要求將人工智慧設為大學公共基礎課，並推動跨領域課程設計，培養具備AI能力的複合型人才，同時，依產業發展調整學科設置。

此外，計劃還將推動AI應用於學習、教育治理與科研領域，完善相關基礎設施與發展環境。對此，大陸教育部表示，目標是在2030年前建立縱向銜接、橫向整合的人工智慧教育體系，涵蓋從基礎教育到高等教育，並延伸至全民教育層面。

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