針眼3個月不退超瞎原因曝　男臉貼私密處吞吐「眼睛染菜花」　

▲一名男子無固定性伴侶，替一名女伴口交時被傳染，眼睛長菜花。（圖／洪啟庭醫師提供）



記者許宥孺／高雄報導

大眾認知中的「菜花」多發病於生殖器，卻有男子因替女伴口交，導致雙眼隆起腫塊，經病理切片分析確認長菜花！醫師警告，性觀念開放，助長了菜花傳播，肉眼判斷病病灶不能保證安全，唯有安全性行為、伴侶同時受檢與施打疫苗，才是正確的方法。

收治病例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，一名34歲男性患者於今年初就診，表示雙眼下眼瞼在就醫前1個月開始出現類似「針眼」的隆起物。由於該腫塊並未自行消退，且右下眼瞼的腫塊隨時間愈長愈大，雖然不會疼痛，但嚴重影響美觀並導致患者產生社交焦慮，困擾長達3個月後才決定就醫。

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經初步檢查，男子的雙眼視力均維持 1.0，其餘眼部功能正常。然而，透過裂隙燈進一步觀察發現，患者右下眼瞼長出一塊長約2公分、高約0.5公分的「絨毛狀突起物」，且邊緣伴隨微血管浸潤，病灶甚至已覆蓋住右角膜邊緣。病灶經過電燒後，切片經診斷確認為「菜花」。

▲右下眼瞼的非典型菜花，長2公分、高0.5公分的絨毛突起。（圖／洪啟庭醫師提供）



男子坦承，他有多名非固定性伴侶，且不清楚她們有無性病史，在從事性行為時，也不見得會戴保險套。仔細回想，去年6月替一名女伴口交時，發現對方大陰唇有多顆淡紅色丘疹，當時僅以為是皮膚病，所以並不以為意，臉就貼著女伴的外陰部開始口交，但這名女伴下體病灶出現花椰菜外型，經皮膚科確診為菜花。當時替女伴口交的他，雖然嘴巴沒出事，但眼睛卻開始長異物。

洪啟庭指出，「菜花」的醫學名稱為「尖銳濕疣」，主要是由人類乳突病毒（HPV）第6型與第11型引起的一種性傳染病。根據統計，男性罹患菜花比例高於女性，好發年齡多集中在20至39歲。

▲左下眼瞼中央，也發現一塊長0.5公分的非典型菜花病灶。（圖／洪啟庭醫師提供）



洪啟庭警告，菜花具有高度傳染性，當伴侶處於肉眼可見病灶的發病期時，若未妥善使用保險套，傳染率高達85%。即便經過治療，菜花病毒仍可能潛伏在組織內，當免疫力降低時容易復發 ；特別注意的是，感染菜花初期不痛不癢、約有75%患者並不會出現肉眼可見的疣體，讓人容易鬆懈，被檢出後，常伴隨伴隨淋病、梅毒或愛滋病。

「身體黏膜比完整皮膚更容易被菜花感染 ！」洪啟庭指出，這名個案平日就有慢性結膜炎，經常揉眼睛，導致結膜黏膜出現破洞傷口，又因口交姿勢，將臉貼著女伴的陰部磨蹭，如此一來就中獎。所幸個案經過悉心治療後，沒有再復發，經過抽血檢查確認合併其他性病，迄今還都是陰性。