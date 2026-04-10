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造價64億！美軍「海神無人機」失聯　波灣上空急墜4萬英尺

▲▼MQ-4C海神無人機。（圖／翻攝美國海軍官網）

▲MQ-4C海神無人機。（圖／翻攝美國海軍官網）

記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗才剛達成極其脆弱的停火協議，沒想到僅過了兩天，波斯灣上空就傳出重大意外！一架隸屬於美國海軍、單機身價高達2.38億美元（約新台幣64億元）的「MQ-4C海神」（MQ-4C Triton）無人偵察機，9日在執行任務期間突然發出緊急代碼，隨後便從飛行追蹤軟體上離奇消失，至今仍下落不明。

失聯前高度驟降4萬英尺　曾發出「7700」緊急訊號

根據線上飛行追蹤數據顯示，這架MQ-4C海神無人機當時已在波斯灣與荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）上空完成約3小時的飛行任務。在準備返回義大利西哥奈拉海軍航空站（Naval Air Station Sigonella）途中，該機剛進入沙烏地阿拉伯領空，卻突然向東北方轉向伊朗方向，並在短時間內從5萬英尺的巡航高度，急墜至1萬英尺以下。

紀錄顯示，該機在消失前曾發出應答機代碼「7700」，象徵機上發生緊急狀況；甚至有未經證實的消息指出，該機最初曾發出代表「失去連結」的代碼「7400」。

目前美軍相關單位，包括海軍資訊室與中央司令部，對此均拒絕評論或尚未給出正式回應。

單機造價破2.38億美元　美海軍偵察主力「身價驚人」

這款失蹤的MQ-4C海神無人機身價極其不菲，根據2024會計年度的預算估計，單機造價超過2.38億美元。該機是從「RQ-4全球鷹」發展而來的海上版本，專門執行長時間的海面偵察任務。

MQ-4C配備了先進的主動電子掃描陣列（AESA）雷達與合成孔徑雷達（SAR），不論晝夜或惡劣氣候，都能捕捉到衛星等級的高畫質影像。此外，它還能與P-8A載人巡邏機協同作業，是美軍在監控波斯灣動態、確保商業船隻安全通行荷莫茲海峽的關鍵戰力。

美伊停火協議僅2天　敏感時機引發外界猜測

由於這起事件發生在美伊達成停火協議後的第48小時，時機極為敏感。儘管目前沒有證據顯示該機是遭到敵方火力擊落，但2019年伊朗就曾在阿曼灣擊落過同系列的BAMS-D偵察機，引發國際對此類高空無人機生存能力的疑慮。

目前伊朗官方尚未對這起失蹤事件發表評論。

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