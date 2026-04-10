達美樂「帝王蟹加12顆鮑魚」火山披薩　母親節限定300組

▲達美樂母親節限定「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

達美樂母親節限定「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」，加入12顆鮑魚打造最澎湃用料，每組售價3888元，全台限量300組，即日起開放預購。另外，去年熱銷的「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」也將在4月13日起回歸，可享限時半價優惠。

▲帝王蟹鮑魚愛心火山披薩有專屬披薩盒，再送披薩刀。

達美樂升級版「帝王蟹鮑魚愛心火山披薩」，在帝王蟹腿肉上再加入12顆極品鮑魚，讓每片披薩都能吃到整顆鮑魚，除了單吃，也可搭配中間的火山起司醬沾著吃；今年更有專屬母親節披薩盒，再送限定披薩刀，每組售價3888元，限量300組，即日起至19日開放預購，售完為止。

▲母親節限定人氣口味「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」今年也回歸。

此外，母親節限定人氣口味「龍蝦舞干貝愛心火山披薩」也回歸，選用龍蝦沙拉搭配干貝，再佐以起司沾醬，4月13日起開賣，5月17日前享外帶半價優惠499元（優惠代碼：865436）。

業者加碼推出3款母親節精選套餐組合如下：

1.「寵愛女王套餐」：內含龍蝦舞干貝愛心火山大披薩1個、經典系列手拍大披薩1個、豐盛拼盤（蝴蝶酥3個、鱈魚星星1份、香烤薯球1份、香烤雞翅4塊）、1.25L大可樂，優惠價1369元，下殺65折。

2.「暖心饗宴套餐」：內含龍蝦舞干貝愛心火山大披薩1個、可可火山大披薩1個、青花椒雞塊、1.25L大可樂，優惠價1099元，下殺65折。

3.「佳節歡聚套餐」：開放任選2顆經典或招牌系列手拍大披薩，搭配紫薯地瓜球、蝴蝶酥，優惠價888元，下殺5折起。

▲「起司腿丁（左）」與「BBQ腿丁（右）」。

▲玉米肋排。

繼光香香雞「美加狂歡季」則推出3款異國風新品，「BBQ腿丁」與「起司腿丁」以酥炸腿丁再分別裹上BBQ醬及起司粉，單點150元；「墨西哥風味玉米肋排」把玉米切條高溫油炸，再撒上墨西哥風味粉，單點49元。

此外，原本只送不賣的「迷你吉拿棒（原味／紫薯）」也開放單點，每份49元。

▲多人組合分享餐一次吃到3種新品。

業者同時推出多人組合「分享餐」，內含BBQ腿丁、起司腿丁、玉米肋排及迷你吉拿棒2份，售價399元；個人可選擇「經典組合」，任選BBQ或起司腿丁搭配玉米肋排，售價199元。4月15日起至5月14日限時1個月開賣。