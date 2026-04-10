「台鐵假期」拚今年底前上架　釋出對號座位+優惠

▲台鐵年底前將推出台鐵假期行程。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

瞄準鐵道旅遊，台鐵將推出「台鐵假期」，今天（10日）辦招商說明會，台鐵公司表示，未來將攜手旅行社推出行程包裝，提供各類對號列車一定座位數和優惠給旅行社，預計今年底前「台鐵假期」可正式上架讓民眾購買。

台鐵總經理馮輝昇表示，台鐵過去是以觀光列車的方式，推動鐵道觀光旅遊的發展模式。因為台鐵的利基在於擁有完整的環島鐵路，目前共有242個車站，如果能將各車站結合旅運服務與地方景點加以包裝，應該具有相當優勢，因此思考推出「台鐵假期」。

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馮輝昇說，「台鐵假期」今天舉辦招商說明會，後續將開放投標，並依序辦理收標與評選作業，期望吸引更多旅行社參與「台鐵假期」的推動，目標是今年底讓「台鐵假期」正式上架，屆時民眾即可購買相關商品。未來將透過網路平台及旅行社各種通路銷售，讓民眾體驗不同於以往以觀光列車為主的鐵道旅遊型態。

他指出，未來「台鐵假期」將以列車可提供的座位數，與旅行社合作。過去旅行社在行程包裝上，較有疑慮的部分在於座位取得，因此台鐵將提供一定數量的座位，讓旅行社進行產品包裝，同時給予相對優惠價格，並設定承諾銷售座位數的目標；若達標，將再提供更優惠的折扣。透過這樣的機制，建立可行的商業運作模式。

至於提供旅行社的座位與票價折扣，馮輝昇回應，目前仍在內部檢討中，將依各列車不同的座位利用率，評估可釋出的票數與折扣幅度，原則上各車種都會納入，但仍以各列車實際狀況為主。

馮輝昇強調，希望透過此模式，提高列車座位利用率，並提供民眾更優質、且更趨近永續環保的旅遊方式，享受多元的鐵道旅遊服務。